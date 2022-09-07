كوبا ليبرتادوريس – سقوط حامل اللقب.. سكولاري يقود باراناينسي للنهائي بعد غياب طويل

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 11:00

كتب : FilGoal

بالميراس - أتليتكو باراناينسي

تأهل أتليتكو باراناينسي البرازيلي إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس 2022، بتعادله أمام مضيفه ومواطنه وحامل اللقب بالميراس بهدفين لكل طرف في ملعب أليانز بارك، بإياب نصف النهائي.

واستفاد أتليتكو باراناينسي من فوزه ذهابًا في ملعبه الأسبوع الماضي بهدفٍ دون رد، ليحجز أولى بطاقتي النهائي.

المباراة اشتعلت بعد 3 دقائق فقط عندما افتتح جوستافو سكاربا التسجيل مستغلًا خطأ دفاعي للضيوف.

المباراة شهدت منعرجًا مهمًا في نهاية الشوط الأول عندما عاد الحكم لتقنية الفيديو وقرر طرد موريلو سيركييرا بسبب تدخل عنيف على الخصم.

ورغم النقص العددي، تمكّن بالميراس من إضافة الهدف الثاني والتقدّم في النتيجة الإجمالية للقائين بحلول الدقيقة 55 عن طريق مدافع باراجواي جوستافو جوميز الذي سجل بمهارة كبيرة بالرأس.

لكن الضيوف استعادوا توازنهم وسجلوا الهدف الأول في الدقيقة 64 عن طريق بابلو.

في المقابل لم تتوقف خطورة بالميراس، فسدد جابرييل مينينو على القائم الأيسر للضيوف.

قبل أن يخطف دافيد تيرانس مهاجم منتخب أوروجواي التأهل الثمين في الدقيقة 85 بتسديدة يسارية بعيدة المدى.

ليفقد بالميراس اللقب الذي حصده في العامين الماضيين، ويتوقف رصيده عند 3 ألقاب.

في المقابل وصل أتليتكو بارانيانسي إلى النهائي لأول مرة منذ 2005، في طريق بحثه عن لقبه الأول بتاريخه.

وتحقق الإنجاز على يد المدرب المخضرم لويس فيليبي سكولاري الذي حصد لقب 1999 أمام بالميراس.

وبات سكولاري أكثر مدرب برازيلي يصل للمباراة النهائية بواقع 4 مرات متجاوزًا تيلي سانتانا.

كما عاد فيرناندينيو -قائد مانشستر سيتي السابق- للظهور في النهائي مجددًا بعد نسخة 2005 التي خسرها مع أتليتكو باراناينسي أمام ساو باولو.

ويقام نصف النهائي الآخر في الثانية والنصف صباح الخميس بين فلامنجو البرازيلي وفيليز سارسفيلد الأرجنتيني.

وفاز فلامنجو ذهابًا في الأرجنتين برباعية نظيفة، لنكون قريبين من نهائي برازيلي خالص جديد.

ويقام النهائي يوم 29 أكتوبر المقبل في ملعب مونومنتال إسيدرو روميرو كاربو بمدينة سانتياجو دي جواياكيل الإكوادورية.

كوبا ليبرتادوريس
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