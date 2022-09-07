إقالة دومينيكو تيديسكو من تدريب لايبزج.. ومرشح الأهلي السابق الأقرب لخلافته

أعلن نادي لايبزج الألماني إقالة مدربه دومينيكو تيديسو من منصبه عقب خسارة الفريق أمام شاختار.

وتعرض لايبزج للهزيمة أمام شاختار بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في افتتاحية مباريات الفريق في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأشار النادي إلى أن أندرياس هينكيل وماكس أورفانتشكي مساعدي تيديسو سيتولا تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى الإعلان عن المدرب الجديد.

المدرب الإيطالي قاد لايبزج في 38 مباراة قبل إقالته وخلالهم حقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في 8 وخسر 9 مباريات.

تيديسو كان قد قاد لايبزج للتويج باللقب الأول في تاريخ النادي بعد الفوز بكأس ألمانيا في الموسم الماضي.

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن ماركو روزه هو المشرح لتولي مسؤولية تدريب الفريق خلفا لتديسيو وتجري حاليا المفاوضات النهائية قبل الإعلان عن تعيينه.

روزه هو المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادبخ وريد بوز سالزبورج.

وخلال مسيرته نجح روز في التتويج بثلاث بطولات، عندما حقق الدوري النمساوي مرتين وكأس النمسا مرة وكانت جميعها مع فريق سالزبورج.

روزه كان أحد المشرحين لتولي مسؤولية تدريب الأهلي خلفا لريكاردو سواريش الذي رحل بنهاية الموسم.

وكان FilGoal.com قد علم أن ماركو روزه يفضل الانتظار لما بعد كأس العالم أملا في فرصة التواجد في الدوري الألماني.

وبالتالي فمن الصعب تواجده في مصر.