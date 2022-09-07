مواعيد مباريات الأربعاء 7-9-2022 – صدامات عنيفة في دوري أبطال أوروبا.. وقمة في ليبرتادوريس

تتواصل المنافسات القارية في عالم كرة القدم اليوم الأربعاء، في أوروبا وأمريكا الجنوبية على حدٍ سواء.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022.

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دوري أبطال أوروبا

في التاسعة مساءً يستقبل نابولي الإيطالي نظيره ليفربول الإنجليزي، مباراة تُنقل عبر beIN Sports Premium 1 ويعلّق عليها حفيظ دراجي.

وفي نفس التوقيت يستقبل إنتر ميلان الإيطالي منافسه بايرن ميونيخ الألماني، مباراة تُبث عبر beIN Sports Premium 2 بتعليق عصام الشوالي.

كما يستقبل برشلونة الإسباني ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي في التاسعة مساءً أيضًا، مباراة تُنقل عبر beIN Sports Premium 3 بتعليق خليل البلوشي.

واستمرارًا مع مباريات التاسعة يستقبل توتنام هوتسبير الإنجليزي نظيره أوليمبيك مارسيليا الفرنسي عبر beIN Sports Extra 1 بتعليق محمد بركات.

ويلعب أتليتكو مدريد الإسباني أمام بورتو البرتغالي في التاسعة مساءً، مباراة تُنقل عبر beIN Sports Extra 2 بتعليق علي محمد علي.

وفي بلجيكا يستقبل كلوب بروج نظيره باير ليفركوزن الألماني بالتاسعة مساءً أيضًا، مباراة تُنقل عبر beIN Sports Extra 3 بتعليق أحمد عبده.

وفي قبلها بتمام السابعة إلا ربع مساءً، يحل جلاسكو رينجرز الاسكتلندي ضيفًا على أياكس أمستردام الهولندي، مباراة تُنقل عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق جواد بدة.

وفي نفس التوقيت يستقبل أينتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الأوروبي، نظيره سبورتنج لشبونة البرتغالي، مباراة تُنقل عبر beIN Sports Premium 2 بتعليق عامر الخوذيري.

كوبا ليبرتادوريس

وفي إياب نصف النهائي الثاني لـ كوبا ليبرتادوريس، يستقبل فلامنجو البرازيلي نظيره فيليز سارسفيلد الأرجنتيني في تمام الثانية والنصف صباح الخميس عبر beIN Sports 3 بتعليق عادل خلو.

كوبا سود أمريكانا

وفي البطولة القارية الثانية لـ أمريكا الجنوبية، يستقبل ميلجار البيروفي نظيره إندبندينتي دل فاييه الكولومبي في إياب نصف النهائي بتمام الثانية والنصف صباح الخميس، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 2.

الدوري الفرنسي

وفي مباراة مؤجلة من الجولة الثانية للدوري الفرنسي، يحل ليون ضيفا على لوريان في السابعة مساءً عبر beIN Sports 2.

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

وفي ربع نهائي منافسات الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة، يلتقي الروسي أندري روبيف بالأمريكي فرانسيس تيافوي في السابعة والربع مساء، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 5.

كما يلتقي الإيطالي جانيك سينر بـ الإسباني كارلوس ألكاراز في الثانية والنصف صباح الخميس عبر نفس المحطة.

وفي منافسات السيدات، وعبر نفس القناة، تلتقي التشيكية كارولينا بيلشكوفا، بالروسية أرينا سابالينكا في السادسة مساءً.

وأخيرًا، وفي الواحدة بعد منتصف الليل، تلعب البولندية إيجا شفونتيك أمام الأمريكية جيسيكا بيجولا.