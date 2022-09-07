5 معلقين - موعد كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال.. القنوات الناقلة والجوائز المالية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 10:34

كتب : FilGoal

استاد لوسيل

تتجه الانظار نحو قطر حيث يلتقي الزمالك بطل الدوري المصري مع الهلال بطل الدوري السعودي في كأس سوبر لوسيل.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022 في قطر في وقت سابق عن إقامة مباراة "كأس سوبر لوسيل" بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي.

وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي، ليحجز المقعد الأول في هذه المباراة.

أخبار متعلقة
مرتضى منصور: فيوتشر طلب 4 لاعبين مقابل عمر كمال.. وحقيقة راتب زيزو قائمة الزمالك – ضم الوردي ونداي أمام الهلال في كأس سوبر لوسيل مؤتمر أليجري - عن نيمار وميسي وجودة لاعبي باريس سان جيرمان مبابي: إذا كان دوري أبطال أوروبا منافسة سهلة كنا فزنا بها بالفعل

بينما حجز الزمالك البطاقة الثانية بالفوز بلقب الدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه.

ويأتي ذلك على هامش افتتاح استاد لوسيل والذي سيستضيف نهائي كأس العالم في قطر ديسمبر المقبل.

الجوائز المالية

سيحصل الفائز في المباراة على مليون و500 ألف دولار.

فيما يحصل الوصيف على مليون دولار.

ملعب لوسيل

يعد ملعب لوسيل أكبر ملاعب كأس العالم الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع.

ويقع الاستاد الجديد في مدينة لوسيل على مسافة 15 كم شمال الدوحة عاصمة قطر.

ويستضيف ملعب لوسيل مباريات في مختلف مراحل البطولة، بداية من مباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وصولا إلى نهائي البطولة في 18 ديسمبر.

موعد المباراة

تقام المباراة في التاسع من سبتمبر الجاري.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وسيكون هناك حفلا غنائيا للفنان عمرو دياب على هامش اللقاء.

القنوات الناقلة

أعلنت شبكتي بي إن سبورتس إذاعة المباراة ولم تحدد بعد أي قناة ستنقل المباراة بعد.

وتذاع أيضا المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1 والكأس القطرية.

وسيعلق على المباراة كل من مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

وفي قناة الكأس القطرية سيعلق أحمد الطيب وسمير المعيرفي على المباراة التي ستذاع عبر قناة HD1 وHD2.

بينما سيتولى حسن العيدروس التعليق عبر قناة بي إن سبورتس.

موعد مباراة الزمالك موعد كأس لوسيل الزمالك الهلال كأس سوبر لوسيل
نرشح لكم
أحمد حجاج.. ظهور مصري في الدوري اللبناني تقرير: خوفا من الهروب.. استدعاء سانتي مينا من وزارة العدل الإسبانية بتواجد 4 لاعبين مصريين.. تفاصيل إلغاء مباراة في الدوري العُماني بعد انقطاع الكهرباء ضربة موجعة لمنتخب المغرب.. آدم ماسينا يغيب عن كأس العالم مواعيد مباريات الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وسان جيرمان وانطلاقة نارية لدوري أبطال أوروبا كأس العرب للناشئين - بتواجد مهاجم الزمالك.. الجزائر تواجه المغرب في النهائي طرح تذاكر إضافية لـ كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي البدري: فيروس كورونا يحرمني من 7 لاعبين أساسيين
أخر الأخبار
كوبا ليبرتادوريس – سقوط حامل اللقب.. سكولاري يقود باراناينسي للنهائي بعد غياب طويل 7 دقيقة | أمريكا
إقالة دومينيكو تيديسكو من تدريب لايبزج.. ومرشح الأهلي السابق الأقرب لخلافته 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الأربعاء 7-9-2022 – صدامات عنيفة في دوري أبطال أوروبا.. وقمة في ليبرتادوريس 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
5 معلقين - موعد كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال.. القنوات الناقلة والجوائز المالية 33 دقيقة | الوطن العربي
مرتضى منصور: فيوتشر طلب 4 لاعبين مقابل عمر كمال.. وحقيقة راتب زيزو 52 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك – ضم الوردي ونداي أمام الهلال في كأس سوبر لوسيل 9 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر أليجري - عن نيمار وميسي وجودة لاعبي باريس سان جيرمان 10 ساعة | الكرة الأوروبية
مبابي: إذا كان دوري أبطال أوروبا منافسة سهلة كنا فزنا بها بالفعل 10 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 2 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 3 في الجول يكشف جديد مفاوضات مدرب الأهلي 4 مرتضى: إذا انتقل بوبو إلى الأهلي سأترك رئاسة الزمالك.. وسبب تغير خريطة الصفقات