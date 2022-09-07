مؤتمر أليجري - عن نيمار وميسي وجودة لاعبي باريس سان جيرمان

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 00:45

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

علق ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس على جودة لاعبي باريس سان جيرمان بعد الخسارة أمامهم في دوري أبطال أوروبا.

وخسر يوفنتوس بهدفين لهدف أمام سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الثامنة من أبطال أوروبا.

وقال أليجري عقب المؤتمر الصحفي: "لعبنا مباراة جيدة، لكن أهدرنا الكثير من الفرص، كان علينا أن نكون أكثر حسما في الدقائق الأخيرة".

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وأضاف "كان علينا خلق المزيد من الفرص على اليسار، كان من الممكن أن نكون خطرين في تلك المواقف مع وجود ستون مكيني على الجانب الأيمن. يجب أن نتحسن".

وتابع "نحن ننتظر عودة عدد قليل من اللاعبين، وهذا أمر جيد ليوفنتوس".

وعن جودة لاعبي باريس، أجاب "لديهم أسرع المهاجمين في العالم، لكننا دافعنا بشكل أفضل في الشوط الثاني ويجب أن نستمر في التحسن".

وأكمل "أردنا أن نكون أكثر عدوانية، ميسي ونيمار يلعبان بشكل جيد للغاية عندما يتعمقان وكان من الصعب الإمساك بهم".

وأردف "لدينا عدد قليل من اللاعبين الذين يتمتعون بصفات بدنية وفنية، اضطررت إلى تكييف ماكيني على اليمين".

وافتتح كيليان مبابي أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة بتسديدة قوية على الطائر.

وسجل مبابي هدفا ثانيا له ولفريقه في الدقيقة 22 بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

وقلص وستون مكيني النتيجة برأسية في الدقيقة 53.

ويتصدر بنفيكا المجموعة الخامسة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن سان جيرمان، يليهما يوفنتوس ثم مكابي حيفا.

أليجري يوفنتوس باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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