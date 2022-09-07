مبابي: إذا كان دوري أبطال أوروبا منافسة سهلة كنا فزنا بها بالفعل

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 00:08

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان ويوفنتوس

يرى كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان أنّ إذا كان دوري أبطال أوروبا منافسة سهلة كان فريقه فاز بها بالفعل.

وسجل مبابي ثنائية في فوز باريس سان جيرمان أمام يوفنتوس في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وقال مبابي في تصريحات عقب المباراة لـ RMC: "لدينا بعض النواقص، أسجل الكثير من الأهداف وأفقد الكثير من الأهداف".

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وتابع "أنا مهاجم وبالتالي بالطبع سأواصل فعل الاثنين، فقدانك للأهداف ليس ما يسبب خسارة فريقك بل التفكير في تلك الفرص".

وأتم "إنه دوري أبطال أوروبا إذا كان سهلا كنا فزنا به بالفعل".

وفار باريس سان جيرمان بهدفين دون رد أمام يوفنتوس في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.

وافتتح كيليان مبابي أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة بتسديدة قوية على الطائر.

وسجل مبابي هدفا ثانيا له ولفريقه في الدقيقة 22 بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

وقلص وستون مكيني النتيجة برأسية في الدقيقة 53.

ويتصدر بنفيكا المجموعة الخامسة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن سان جيرمان، يليهما يوفنتوس ثم مكابي حيفا.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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