جوارديولا: أتمنى أن يستمر هالاند بالتسجيل أمام توتنام.. والفارق بين الشوط الأول والثاني ضد إشبيلية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 00:03

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

تمنى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن يستمر إيرلينج هالاند في تسجيل الأهداف أمام توتنام الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويلعب مانشستر سيتي أمام توتنام يوم السبت ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

وتغلب مانشستر سيتي على إشبيلية بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ونجح هالاند في تسجيل هدفين منهم.

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وقال جوارديولا عبر قناة بي تي سبورتس: "النتيجة جيدة بالطبع ولكن لم نقدم أفضل ما يمكن في الشوط الأول ولكن أعتقد أننا تحسنا في الشوط الثاني".

وأضاف "ما اختلف في الشوط الثاني أننا قمنا بتمرير الكرة أكثر لذلك سنحت لنا فرص أكبر".

وبالحديث عن مواصلة هالاند تألقه أوضح "أعتقد أن أرقامه في مسيرته بمختلف الأندية متشابهة وليس فقط في مانشستر سيتي".

وشدد المدرب الإسباني "أتمنى أن يستمر هالاند بنفس الطريقة لديه إحساس رائع بالأهداف، وآمل أن يستمر في تسجيل الأهداف يوم السبت أمام توتنام".

وبسؤاله عن مستوى فيل فودين قال جوارديولا "دائما ما يركض ويقاتل على الكرة ويفعل ما عليه تقديمه، ربما يمكن أن يلعب مباراة سيئة ولكن لن نجده يقصر أبدا في أي مباراة".

أما عن خروج مانشستر سيتي بشباك نظيفة مع ظهور مانويل أكانجي الأول قال: "كان الأمر رائعا، أكانجي قدّم مستوى جيد اليوم أمام إشبيلية، أعتقد أن مانشستر سيتي منحني ومنح الفريق لاعب رائع جدا".

واختتم جوارديولا تصريحاته "سعيد جدا بمستوى أكانجي لديه خبرة كبيرة ولعب من قبل عددا من مباريات دوري أبطال أوروبا مع دورتموند وبازل".

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