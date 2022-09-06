دي بروين: إشبيلية لم يخلق أي فرصة أمامنا

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 23:44

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي ضد إشبيلية

يؤمن كيفن دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي أن فريقه استحق الفوز على إشبيلية في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء.

وفاز سيتي على مضيفه إشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان برباعية دون رد في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وقال دي بروين عقب المباراة: "في البداية كانت المباراة صعبة ولكنا عملنا وخلقنا بعض الفرص وظهرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني وهذا ما كنا نتوقعه".

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وواصل "في اعتقادي أننا خلقنا الكثير من الفرص وترجمنا أربعة فرص لأربعة أهداف وأعتقد أن إشبيلية لم يخلق أي فرصة تقريبا".

وشهدت المباراة صناعة دي بروين للهدف الأول فيها والذي سجله إرلينج هالاند.

ويتصدر سيتي المجموعة بفارق الأهداف عن بروسيا دورتموند بعدما حصد كل منهما ثلاث نقاط.

مانشستر سيتي دي بروين إشبيلية دوري أبطال أوروبا
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