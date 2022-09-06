كرة نسائية - تحديد الدفعة الأولى من منتخبات أوروبا المتأهلة إلى كأس العالم

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 23:43

كتب : FilGoal

منتخب هولندا للسيدات

حسم منتخبا هولندا وإيطاليا للسيدات بطاقة الصعود إلى كأس العالم 2023 المقام في أستراليا ونيوزيلندا.

وتأهلت اللبؤات البرتقالية إلى المونديال بعد الفوز أمام أيسلندا بهدف في الوقت القاتل عند الدقيقة 93 عن طريق ستيفاني فان دير جراكت.

فيما صعدت سيدات إيطاليا بعد تخطي نظيرتهن رومانيا بهدفين دون رد، سجلتهما: فالنتينا جياسينتي وليزا بواتين.

وتنطلق بطولة كأس العالم للسيدات في الـ20 من يوليو 2023 إلى الـ20 من أغسطس من العام ذاته.

نظام كأس العالم للسيدات 2023

ستضم البطولة المقامة في أستراليا ونيوزيلندا لأول مرة في تاريخها 32 فريقا بدلا من 24.

يتأهل 4 منتخبات من إفريقيا مثلهما من منطقة كونكاكاف، بينما 6 منتخبات من آسيا و3 من أمريكا الجنوبية.

فيما النصيب الأكبر سيكون من أوروبا بواقع 11 منتخبا.

المتأهلين حتى الآن:

المستضيف: أستراليا - نيوزيلندا.

أوروبا: إنجلترا - الدنمارك - إسبانيا - السويد - النرويج - هولندا - إيطاليا - ألمانيا - فرنسا.

بينما ينتظر منتخبات النمسا - بلجيكا - البوسنة والهرسك - أيسلندا - البرتغال - جمهورية أيرلندا - أسكتلندا - سويسرا - ويلز تصفيات حاسمة أكتوبر الماضي.

إفريقيا: المغرب - جنوب إفريقيا - زامبيا - نيجيريا.

فيما ينتظر السنغال والكاميرن تصفيات بين القارات تضم عشرة منتخبات تتأهل أول ثلاثة فيها إلى المونديال.

آسيا: الصين - كوريا الجنوبية - فيتنام - الفلبين - اليابان.

منطقة كونكاكاف: الولايات المتحدة الأمريكية - جامايكا - كندا - كوستاريكا.

أمريكا الجنوبية: البرازيل - كولومبيا - الأرجنتين.

هولندا إيطاليا كأس العالم للسيدات
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