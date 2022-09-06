راموس: الأداء لم يكن جيدا ضد يوفنتوس.. الآن أتمنى تقديم أفضل ما لدي

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 23:25

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

يرى سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان أن أداء فريقه أمام يوفنتوس لم يكن جيدا على الرغم من الفوز.

وفاز سان جيرمان على يوفنتوس في ملعب حديقة الأمراء بهدفين لهدف اليوم الثلاثاء في أولى جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وتحدث راموس عقب المباراة قائلا: "هذه أفضل طريقة لبدء تلك البطولة سعيد جدا بالرغم من أن الأداء لم يكن جيدا والمنافس يلعب كرة جميلة وقوية ولديه قوة بدنية كبيرة ونحتاج للتحسن".

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واستدرك "ولكن عملنا بجد في الدفاع والهجوم وسجلنا الأهداف وحصدنا الثلاث نقاط والآن علينا مواصلة العمل".

وأردف "سعيد بإنهاء الموسم الماضي بشكل جيد وبالابتعاد عن شبح الإصابات لإظهار أفضل ما لدي والآن أستمع لنشيد دوري الأبطال".

وأتم راموس "وأتمنى أن أقدم أفضل ما لدي الآن مع الفريق وأواصل العمل".

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة الثامنة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن بنفيكا المتصدر.

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