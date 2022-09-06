ميلان يكتفي بنقطة واحدة في أولى مباراياته في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 23:01

كتب : FilGoal

ميلان - سالزبورج - دوري الأبطال

أسقط ميلان النقاط مبكرا في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا أمام سالزبورج.

وتعادل ميلان بهدف لمثله أمام سالزبورج ضمن منافسات الجولة الاولى من المجموعة الأولى.

وافتتح سالزبورج الأهداف عن طريق نواه أوكافور بعد تمريرة من فيرناندو عند الدقيقة 28 ليضعها في منتصف الشباك.

وعادل أليكسيس ساليمايكيرس النتيجة عند الدقيقة 40 بعد عرضية من رافائيل لياو. ليسددها ساليمايكيرس في الجانب الأيسر من الشباك.

ليكتفي الفريقين بنقطة واحدة في ترتيب المجموعة الخامسة التي تضم تشيلسي ودينامو زغرب.

ويستضيف ميلان نظيره دينامو زغرب في 14 من سبتمبر المقبل على ملعب سان سيرو في ثاني جولات دور المجموعات.

وعلى الجانب الآخر، خسر تشيلسي بهدف دون رد من دينامو زغرب في أولى جولات دوري أبطال أوروبا في ملعب ماكسيمير في كرواتيا.

وسجل هدف دينامو زغرب الوحيد في المباراة ميسلاف أورسيتش.

ويواجه تشيلسي نظيره سالزبورج في 14 سبتمبر المقبل على ملعب ستامفورد بريدج في ثاني الجولات.

ترتيب المجموعة الخامسة بعد جولة وحيدة:

دينامو زغرب: 3 نقاط

ميلان: نقطة وحيدة

سالزبورج: نقطة وحيدة.

تشيلسي: دون نقاط.

ميلان سالزبورج دوري أبطال أوروبا
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