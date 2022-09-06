لا يتوقف عن التسجيل.. ثنائية هالاند تقود سيتي للفوز على إشبيلية في دوري الأبطال

واصل إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي التألق وسجل ثنائية في فوز فريقه بأربعة أهداف دون مقابل على إشبيلية.

وافتتح مانشستر سيتي مشواره في دور المجموعات بأربعة أهداف أمام إشبيلية، ليقاسم صدارة المجموعة مع دورتموند.

وبدأ مانشستر سيتي اللقاء بمشاركة أولى للوافد الجديد مانويل أكانجي مدافع الفريق.

وسيطر الضيوف على الكرة منذ بداية المباراة وتوالت هجمات مانشستر سيتي على مرمى ياسين بونو.

ونجح هالاند في افتتاح التسجيل في الدقيقة 20 بعد تحويل عرضية كيفن دي بروين داخل شباك إشبيلية.

وكاد دي بروين أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 30 من ركلة حرة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وباغت بابو جوميز لاعب إشبيلية دفاعات مانشستر سيتي وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيمن.

وكاد دي بروين أن يضيف الثاني بمهارة فردية رائعة في الدقيقة 49 ولكن تصدى ياسين بونو ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية.

ونجح مانشستر سيتي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق فيل فودين الذي استقبل تمريرة جواو كانسيلو وحولها داخل شباك أصحاب الأرض.

وألغى حكم اللقاء هدفا لإيكاي جوندوجان في الدقيقة 64 بداعي التسلل.

وعاد إيرلينج هالاند لعادته المفضلة مجددا في الدقيقة 67 عندما استقبل تصدي بونو لتسديدة فودين، وحولها المهاجم النرويجي داخل الشباك مسجلا الهدف الثالث.

وقبل ثواني من نهاية اللقاء نجح روبن دياش في تحويل تمريرة كانسيلو الرائعة داخل شباك بونو في الدقيقة 92.

ويستضيف مانشستر سيتي فريق دورتموند في الجولة الثانية مساء الأربعاء المقبل.

رقم هالاند

رفع إيرلينج هالاند رصيده إلى 12 هدفا منذ قدومه إلى مانشستر سيتي بعد مشاركته في 8 مباريات فقط.

وسجل هالاند 10 أهداف مع مانشستر سيتي في ست مباريات في الدوري الإنجليزي.

وفشل المهاجم النرويجي في تسجيل هدف بمباراة وحيدة في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي على بورنموث بأربعة أهداف دون مقابل، ولكنه صنع هدفا في نفس المباراة.

بينما فشل هالاند في التسجيل بأولى مبارياته مع فريقه الجديد وكانت أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي" قبل انطلاق الموسم.

ويتربع هالاند على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف عقب مرور ست جولات.