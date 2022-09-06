تشاتشيتش: الفوز على تشيلسي كان تاريخيا.. لم يكن لدينا نقطة ضعف

شدد أنتي تشاتشيتش مدرب دينامو زغرب على أن فوز فريقه على تشيلسي كان تاريخيا.

وحقق دينامو زغرب الفوز على تشيلسي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

تشاتشيتش هو المدرب الذي سبق له تولي تدريب بيراميدز من قبل.

وقال تشاتشيتش للصحفيين عقب المباراة: "أنا متأكد أن الفوز كان تاريخيا، لقد فزنا على تشيلسي العظيم".

وتابع "أهنئ كل لاعبي فريقي لقد احتفظوا بتركيزهم طوال الـ 90 دقيقة ولم يكن لدينا نقطة ضعف ظاهرة في الفريق".

وحصل دينامو زغرب على النقاط الثلاث الأولى في المجموعة ليتصدر بشكل مؤقت.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة أمام ريد بول سالزبورج على ملعب ستامفورد بريدج، بينما سيحل دينامو زغرب ضيفا على ميلان في الجولة الثانية.