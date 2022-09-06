من أجل مهمة المنتخب.. غرابة يستقيل من مجلس إدارة إنبي

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 22:29

كتب : أحمد الخولي

محمد خالد غرابة - نائب رئيس إنبي

قبل مجلس إدارة إنبي استقالة محمد غرابة عضو المجلس من أجل توليه منصب المدير الإداري لمنتخب مصر.

وكرم مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، محمد غرابة عضو المجلس بعد تقدمه باستقالته وفقا للقانون.

وقرر الاتحاد المصري برئاسة جمال علام تعيين محمد غرابة مديرا إداريا للمنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني.

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وكان وائل جمعة نجم منتخب مصر السابق هو آخر من تولى منصب مدير المنتخب إبان فترة البرتغالي كارلوس كيروش والتي انتهت في مايو الماضي بشكل رسمي.

ويستعد منتخب مصر لخوض معسكر في الفترة من 13 وحتى 27 من شهر سبتمبر الجاري.

وأعلن روي فيتوريا في وقت سابق قائمة اللاعبين المحليين والمحترفين.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر أمام كل من النيجر وليبيريا وديا.

ويستغل منتخب مصر التوقف الدولي في شهر سبتمبر لخوض مباراتين وديتين.

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