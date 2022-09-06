توخيل: نفتقر للرغبة في الفوز.. لسنا في المكان الذي نريده

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 22:15

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب تشيلسي

قال توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي إن فريقه يعاني من افتقاره للرغبة في الفوز مؤكدا أن الكثير من اللاعبين يؤدون بشكل أقل من المطلوب.

وخسر تشيلسي اليوم الثلاثاء بهدف دون رد من دينامو زغرب في أولى جولات دوري أبطال أوروبا في ملعب ماكسيمير في كرواتيا.

وتحدث توخيل عقب المباراة قائلا: "لا نقدم الكثير في الوقت الحالي، من الواضح إننا دون المستوى حينما نتحدث عن الأفراد".

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وشدد "لا أعرف من أين يأتي هذا الأداء، إنه افتقار للرغبة والشدة وعدم التصميم على الفوز".

وأكمل "لا تتوقع بالفوز بالمباريات في الدوري الإنجليزي أو دوري الأبطال بهذا الشكل".

وعن هل يلوم نفسه بعد الهزيمة قال: "الأمر لا يتعلق بإلقاء اللوم أنا أحاول وصف ما حدث، أنا دائما جزء مما حدث".

وبسؤاله هل فاجئه أداء دينامو قال: "لا ولكن ما حدث ضدهم هو ما حدث في المباريات الأخيرة نحن نفتقر للحدة، لقد استقبلنا هدفا بلاعبين من هجمة مرتدة، لا أفهم لماذا حدث ذلك اليوم".

وأتم توخيل "وظيفتي هي تحليل ما حدث ونحن بحاجة لنكون أفضل بكثير".

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