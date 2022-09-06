الاتحاد يضم إسلام عبد النعيم لمدة ثلاثة مواسم

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 21:55

كتب : FilGoal

إسلام عبد النعيم - عبد الوهاب عنان - الجونة - الإنتاج الحربي - الصورة من حساب الجونة

أعلن الاتحاد ضم إسلام عبد النعيم لاعب الجونة لمدة ثلاثة مواسم لتدعيم هجوم الفريق السكندري.

إسلام عبد النعيم

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وأشار نادي الاتحاد في بيانه إلى نجاح مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحي في إنهاء إجراءات التعاقد مع إسلام عبد النعيم.

ويشغل عبد النعيم مركزي الوسط والجناح، وانضم إلى الجونة في صيف 2019.

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وكشف نادي الاتحاد عن الحصول على توقيع إسلام عبد النعيم في صفقة انتقال حر.

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عبد النعيم هو رابع صفقات الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الحالية.

ونجح الفريق السكندري في ضم كل من محمد صالح من إيسترن كومباني وناصر ناصر من الجونة وتفعيل بند الشراء في عقد إبراهيم حسن من صفوف بيراميدز.

وكان الاتحاد قد أعلن التعاقد تعيين الصربي زوران مانولوفيتش مدربا للفريق في الموسم المقبل.

وخاض عبد النعيم 30 مباراة مع الجونة في الموسم الماضي وساهم في خمسة أهداف بتسجيل أربعة وصناعة هدف آخر.

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