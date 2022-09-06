مؤتمر أليسون: أعرف جودة لاعبي نابولي.. وشعوره عقب خسارة النهائي من ريال مدريد

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 21:46

كتب : FilGoal

أليسون بيكر

كشف أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول عن شعوره عقب الهزيمة من ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ويفتتح ليفربول مبارياته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة نابولي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال أليسون خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "التعاقد مع أرثور تم بسرعة شديدة تحدثت معه فقط في اليوم الذي وقع فيه ثم حديثنا الثاني كان في ملعب التدريب، هو لاعب رائع وسنرى منه الكثير أنا متشوق لأراه جاهز ومستقر".

أخبار متعلقة
كرة يد - تتويج مصر بلقب إفريقيا للناشئين تشيلسي يفتتح دوري أبطال أوروبا بالسقوط أمام دينامو زغرب بقيادة مدرب بيراميدز السابق مباشر دوري أبطال أوروبا - سيلتك (0) (2) ريال مدريد.. إشبيلية (0) (2) مانشستر سيتي

وتابع "لسنا سعداء ببدايتنا في الدوري ولكن يجب أن نتعامل مع كل شيء، الموسم لا يزال طويل ولدينا أشياء لنطورها ويجب أن نبقى هادئين لنعود للفوز".

وتحدث أليسون عن الهزيمة من ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا قائلا: "اليوم التالي كان صعبا، كنا نشعر بالغضب ولكن الأمر انتهى لأننا محترفين ويجب أن نتعامل مع تلك الأشياء، الأمر صعب منذ أن كنتر صغيرا ولكن بعد المباراة ذهبت لألعب مع المنتخب ونسيت أمر المباراة النهائية".

وأضاف "في رأيي لا نحتاج لدافع إضافي، نحن في مجموعة صعبة وهذا كاف لتحفيزنا سنقاتل ونأخذ الأمر خطوة تلك الخطوة لنتأهل".

وتحدث أليسون عن مواجهة سباليتي مدربه السابق قائلا: "لقد استمتع بالموسم الذي قضيته تحت قيادة سباليتي في روما وتعلمت الكثير، جميع الفرق في المجموعة لديها الفرصة في المرور للدور التالي لذلك نتمنى أن نحقق ذلك ونتأهل كأول للمجموعة".

وأتم "لقد استعدينا لكل موقف ويجب علينا أن نحاول التعلم بقدر استطاعتنا من كل منافس، أنا أعرف سباليتي ولكن هذا لا يعطينا الأفضلية فأنا أعرف جودة لاعبي نابولي، هم صغار ولديهم الدافع والشغف".

وأوقعت الفرعة ليفربول ونابولي في المجموعة الأولى بجانب كل من أياكس ورينجرز.

ليفربول نابولي دوري أبطال أوروبا أليسون بيكر
نرشح لكم
تشاتشيتش: الفوز على تشيلسي كان تاريخيا.. لم يكن لدينا نقطة ضعف توخيل: نفتقر للرغبة في الفوز.. لسنا في المكان الذي نريده مباشر دوري الأبطال – سان جيرمان (2) - (1) يوفنتوس.. مكيني جوووووول تشيلسي يفتتح دوري أبطال أوروبا بالسقوط أمام دينامو زغرب بقيادة مدرب بيراميدز السابق مباشر دوري أبطال أوروبا - سيلتك (0) (3) ريال مدريد.. إشبيلية (0) (3) مانشستر سيتي تشكيل إشبيلية – إيسكو مهاجم وهمي.. ويانوزاي احتياطي أمام مانشستر سيتي تشكيل سان جيرمان - الثلاثي الناري يقود الهجوم أمام يوفنتوس.. وراموس في الدفاع تشكيل يوفنتوس – باريديس ورابيو أساسيان أمام فريقهما السابق
أخر الأخبار
تشاتشيتش: الفوز على تشيلسي كان تاريخيا.. لم يكن لدينا نقطة ضعف 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
من أجل مهمة المنتخب.. غرابة يستقيل من مجلس إدارة إنبي 12 دقيقة | الكرة المصرية
توخيل: نفتقر للرغبة في الفوز.. لسنا في المكان الذي نريده 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الاتحاد يضم إسلام عبد النعيم لمدة ثلاثة مواسم 46 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر أليسون: أعرف جودة لاعبي نابولي.. وشعوره عقب خسارة النهائي من ريال مدريد 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كلوب - عن مشاركة أرتور ومستجدات الإصابات.. ومواجهة نابولي في أبطال أوروبا 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - تتويج مصر بلقب إفريقيا للناشئين ساعة | كرة يد
مباشر دوري الأبطال – سان جيرمان (2) - (1) يوفنتوس.. مكيني جوووووول ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 2 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد 3 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 4 مرتضى: إذا انتقل بوبو إلى الأهلي سأترك رئاسة الزمالك.. وسبب تغير خريطة الصفقات