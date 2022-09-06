مؤتمر أليسون: أعرف جودة لاعبي نابولي.. وشعوره عقب خسارة النهائي من ريال مدريد

كشف أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول عن شعوره عقب الهزيمة من ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ويفتتح ليفربول مبارياته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة نابولي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال أليسون خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "التعاقد مع أرثور تم بسرعة شديدة تحدثت معه فقط في اليوم الذي وقع فيه ثم حديثنا الثاني كان في ملعب التدريب، هو لاعب رائع وسنرى منه الكثير أنا متشوق لأراه جاهز ومستقر".

وتابع "لسنا سعداء ببدايتنا في الدوري ولكن يجب أن نتعامل مع كل شيء، الموسم لا يزال طويل ولدينا أشياء لنطورها ويجب أن نبقى هادئين لنعود للفوز".

وتحدث أليسون عن الهزيمة من ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا قائلا: "اليوم التالي كان صعبا، كنا نشعر بالغضب ولكن الأمر انتهى لأننا محترفين ويجب أن نتعامل مع تلك الأشياء، الأمر صعب منذ أن كنتر صغيرا ولكن بعد المباراة ذهبت لألعب مع المنتخب ونسيت أمر المباراة النهائية".

وأضاف "في رأيي لا نحتاج لدافع إضافي، نحن في مجموعة صعبة وهذا كاف لتحفيزنا سنقاتل ونأخذ الأمر خطوة تلك الخطوة لنتأهل".

وتحدث أليسون عن مواجهة سباليتي مدربه السابق قائلا: "لقد استمتع بالموسم الذي قضيته تحت قيادة سباليتي في روما وتعلمت الكثير، جميع الفرق في المجموعة لديها الفرصة في المرور للدور التالي لذلك نتمنى أن نحقق ذلك ونتأهل كأول للمجموعة".

وأتم "لقد استعدينا لكل موقف ويجب علينا أن نحاول التعلم بقدر استطاعتنا من كل منافس، أنا أعرف سباليتي ولكن هذا لا يعطينا الأفضلية فأنا أعرف جودة لاعبي نابولي، هم صغار ولديهم الدافع والشغف".

وأوقعت الفرعة ليفربول ونابولي في المجموعة الأولى بجانب كل من أياكس ورينجرز.