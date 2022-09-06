مؤتمر كلوب - عن مشاركة أرتور ومستجدات الإصابات.. ومواجهة نابولي في أبطال أوروبا

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 21:45

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول موقف أرتور ميلو من المشاركة في مباراة الفريق أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفا على نابولي غدا الأربعاء في أولى جولات المجموعة الأولى من دور المجموعات من المسابقة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "أرتور بحاجة إلى التدريب أولا كثير، كان بعيدا عن كرة القدم منذ فترة".

وأضاف "من الممكن أن يشارك غدا؟ نعم لكن ليس طوال الـ90 دقيقة".

وعن مستجدات الإصابات في الفريق، أوضح "تياجو ألكانترا عاد إلى التدريب إنه جاهز أمام بالنسبة لـ هيندرسون ستظهر نتائج الفحص غدا لكن عودته اقتربت".

وتابع "كورتيس جونز بدأ التدريب ثم تجددت الإصابة لكنها ليست سيئة مثل المرة الاولى لكن سيئة بما يكفي لعدم إشاركه في التدريب لا نريد المغامرة".

وواصل "أنا فابيو كارفالو قد يكون جاهزا لمباراة الفريق في الدوري".

واختتم عن مواجهة نابولي، قائلا: "نابولي لديهم العديد من الشباب، كان لديهم موقف عصيب منذ فترة بسبب رحيل العديد من اللاعبين لكن عادوا بقوتهم، سنواجه فريق صلب وعلينا أن نظهر كل ما لدينا".

ويقع ليفربول ضمن المجموعة الأولى رفقة نابولي وجلاسكو رينجرز وأياكس أمستردام.

ويحمل ليفربول لقب وصافة دوري أبطال أوروبا الموسم السابق بعد الخسارة في النهائي أمام ريال مدريد.

يورجن كلوب نابولي ليفربول دوري أبطال أوروبا
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