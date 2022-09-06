كرة يد - تتويج مصر بلقب إفريقيا للناشئين

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 21:11

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد ناشئين

نجح منتخب مصر لناشئي كرة اليد تحت 18 عاما التتويج بلقب بطولة إفريقيا المقامة في رواندا.

وتغلب منتخب مصر على رواندا صاحب الأرض بنتيجة 51-29 في المباراة النهائية.

وتوج المنتخب المصري بلقب آخر نسخة أقيمت في 2018 بينما لم تقام البطولة في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

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ولم يخسر منتخب مصر لقب البطولة منذ نسخة 2004 سوى مرة واحدة في 2016، حصدت وقتها تونس اللقب.

وكان منتخب مصر للشباب حصد لقب بطولة إفريقيا الشهر الماضي على حساب الجزائر.

وعلى صعيد آخر ينطلق الموسم الجديد في مصر يوم 10 من شهر سبتمبر الجاري ببطولة السوبر المصري.

وتتنافس أندية الزمالك والأهلي وسبورتنج على لقب السوبر المصري والمقرر ختامه يوم 12 سبتمبر.

منتخب مصر لناشئين كرة يد رواندا
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