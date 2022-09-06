تشيلسي يفتتح دوري أبطال أوروبا بالسقوط أمام دينامو زغرب بقيادة مدرب بيراميدز السابق

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 20:44

كتب : FilGoal

ميسلاف أورسيتش و فوفانا وكيبا أريزابالاجا - تشيلسي × دينامو زغرب

افتتح تشيلسي دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بالهزيمة أمام دينامو زغرب بهدف دون مقابل.

المباراة أقيمت على ملعب ماكسيمير في الجولة الأولى من دور المجموعات.

الفوز هو الأول ليرفع رصيد دينامو زغرب لثلاث نقاط في صدارة المجموعة بشكل مؤقت، بينما تزيل تشيلسي المجموعة في المركز الأخير.

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سجل هدف دينامو زغرب الوحيد في المباراة ميسلاف أورسيتش.

أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز السابق هو الذي يتولى تدريب دينامو زغرب.

الفوز هو الأول لتشاتشيتش في دوري أبطال أوروبا في مباراته السادسة في البطولة.

التشكيل

بدأ توماس توخيل مدرب تشيلسي المباراة لأول مرة بالوافد الجديد بيير إيمريك أوباميانج في خط الهجوم بجانب كل من رحيم ستيررلنج وكاي هافيرتز.

تقدم دينامو زغرب مبكرا في الدقيقة الـ 13 بهجمة مرتدة مثالية انتهت بانطلاقة من أورسيتش الذي انفرد بالمرمى من منتصف الملعب ووضع الكرة بشكل رائع من فوق الحارس كيبا.

وأتيحت أكثر من فرصة للاعبي تشيلسي وخصوصا أوباميانج الذي انفرد في أكثر من مناسبة لكنه أراد تمرير الكرة ليضيع الهدف.

وتعادل أوباميانج لتشيلسي في الدقيقة الـ 50 ولكن الحكم ألغى الهدف لوجود حالة تسلل.

وكاد أورسيتش أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة صاروخية في الدقيقة الـ 55 ولكن كيبا تألق في التصدي وساعدته العارضة في منع الهدف.

وفي الدقيقة الـ 86 كاد ريس جيمس أن يتعادل بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى ولكن كرته ارتدت من القائم ثم تألق الحارس ليفاكوفيتش في التصدي لتسديدة سيزار أزبليكويتا.

واحتسب الحكم 8 دقائق وقت بدل ضائع وحاول لاعبو تشيلسي إدراك التعادل في الباقي من الوقت ولكن كانت السيطرة بدون فرص حقيقية على المرمى ليتلقى تشيلسي الخسارة الأولى في دور المجموعات.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة أمام ريد بول سالزبورج على ملعب ستامفورد بريدج، بينما سيحل دينامو زغرب ضيفا على ميلان في الجولة الثانية.

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