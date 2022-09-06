انتهى دوري أبطال أوروبا - سيلتك (0) (3) ريال مدريد.. إشبيلية (0) (4) مانشستر سيتي

يقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة لمباريات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

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سيلتك (0) (3) ريال مدريد

نهاية المباراة

ق.85 كورتوا يتصدى لتسديدة جياكوماكيس

ق.80 دخول رودريجو وماركو أسينسيو بدلا من فينيسيوس ومودريتش

ق.77 جوووووووول هازارد يضيف الثالث لـ ريال مدريد بعد عرضية كارباخال

ق.71 دخول آرون موي وديفيد ترنبول وكيوجو فوروهاشي في صفوف سيلتك

ق.70 دخول كامافينجا بدلا من تشواميني

ق.60 جووووووووووول مودريتش يضيف الثاني بعد انطلاقة رائعة من هازارد

ق.56 جووووووووول فينيسيوس يسجل الأول بتمريرة من فالفيردي الرائع

بداية الشوط الثاني

دخول أنطونيو روديجير بدلا من ميليتاو المصاب في صفوف ريال مدريد

دخول دايزن مايدا في صفوف سيلتك

نهاية الشوط الأول

ق.43 فينيسيوس يهدر انفرادا صريحا بالمرمى بعد تمريرة هازارد

ق.40 فرصة لا تضيع من هازارد بعد عرضية كارباخال، والبلجيكي يسدد بعيدا عن المرمى

ق.30 خروج بنزيمة مصابا ودخول هازارد

ق.29 تسديدة قوية من فالفيردي من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم

ق.20 قذيفة مدوية من لاعب سيلتك ترتد من قائم كورتوا

ق.13 تسديدة جديدة خطيرة بعد هجمة مرتدة لـ سيلتك لكن كورتوا يمسك بثبات

ق.1 بعد 23 ثانية فقط تسديدة من سيلتك يبعدها الدفاع إلى ركنية

بداية المباراة

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إشبيلية (0) (4) مانشستر سيتي

نهاية المباراة

ق.+92 جووووووووول روبين دياش يضيف الرابع

ق.67 جووووووووول هالاند يضيف الثالث في متابعة لتسديدة فودين التي تصدى لها بونو

ق.58 جووووووووول فيل فودين يسجل الثاني بتسديدة يسارية

ق.50 فرصة أكروباتية تضيع على هالاند

ق.48 بونو يتصدى لانفراد صريح من دي بروين في بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.20 جووووووول مانشستر سيتي يسجل الهدف الأول بواسطة هالاند بعد عرضية دي بروين

بداية المباراة

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سالزبورج (1) (1) ميلان

نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.40 جوووووووول ميلان يدرك التعادل ساليماكيرز

ق.28 جووووووول نواه أوكافور يتقدم لـ سالزبورج بالهدف الأول

بداية المباراة

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