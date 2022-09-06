في الجول يكشف موقف محمود جاد من مفاوضات الزمالك

دخل محمود جاد دائرة اهتمامات نادي الزمالك من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد.

واعترف شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي لنادي إنبي عن وجود اهتمام من الزمالك بضم محمود جاد.

وعلم FilGoal.com أن جلسة جمعت بين حارس مرمى إنبي ومسؤولي الزمالك من أجل التفاوض للانضمام في الموسم الجدي.

ورحب محمود جاد بفكرة الانتقال إلى نادي الزمالك وكشف عن موافقته بالانضمام إلى الفريق.

وكان قد رحل عن الزمالك بنهاية الموسم المنقضي كل من محمد أبو جبل لنهاية تعاقده بالإضافة إلى محمود جنش ومحمد صبحي بعد تفعيل كل من فيوتشر وفاركو بند الشراء على الترتيب.

وعلم FilGoal.com أن محمود جاد ينتظر إنهاء المفاوضات بين الزمالك وإنبي.

وخاض محمود جاد 20 مباراة مع إنبي في الموسم المنقضي ببطولتي الدوري وكأس مصر.

واستقبل جاد 30 هدفا في الموسم الماضي بينما حافظ على نظافة شباكه 3 مرات.