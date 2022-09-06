دورتموند يفتتح مشواره في أبطال أووربا بثلاثية أمام كوبنهاجن

حصد بوروسيا دورتموند أول ثلاث نقاط في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز دورتموند أمام سالزبوج بثلاث أهداف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة.

وافتح ماركو رويس أولى أهداف اللقاء عند الدقيقة 35 بعد تمريرة رائعة من جوليان براندت.

ليسجل هدفه الـ22 في دوري أبطال أوروبا بقميص دورتموند خلال تسع مواسم مع الفريق.

وضاعف رافائيل جويريرو النتيجة عند 47 في بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من جيوفاني رينا.

وحسم جيوفاني رينا نتيجة اللقاء عند الدقيقة 83 بعد تخطى الدفاع والحارس ليسددها في الشباك.

وكاد كوبنهاجن أن يقلص الفارق لكن ألغي هدف راسموس فالك جنسن بداعي التسلل عند الدقيقة 89.

لتنتهي نتيجة المباراة بفوز دورتموند بثلاثية دون رد في أولى مباريات دوري أبطال أوروبا.

ويواجه دورتموند نظيره مانشستر سيتي في الـ14 من سبتمبر المقبل على ملعب الاتحاد.

ويقع دورتموند في المجموعة السابقة رفقة مانشستر سيتي وإشبيلية وكوبنهاجن.