أحمد حجاج.. ظهور مصري في الدوري اللبناني

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 20:37

كتب : رضا السنباطي

أحمد حجاج - طرابلس

ظهر المصري أحمد حجاج في خط هجوم فريق طرابلس اللبناني بالجولة الأولى من الدوري المحلي.

وتعادل طرابلس أمام مضيفه تضامن صور دون أهداف في أولى جولات الدوري اللبناني.

وشارك حجّاج في خط هجوم طرابلس، إذ انضم إليه في تجربة جديدة بالملاعب العربية.

وبدأ حجاج مسيرته في ناشئي الزمالك، ثم لعب للمقاولون العرب وغزل المحلة وأسمنت السويس والأولمبي.

اللاعب صاحب الـ 35 عامًا مر أيضًا عبر أندية بنها وصيد الملحة وطلائع الجيش والمنصورة وحرس الحدود والرجاء ومياه البحيرة.

ويمتلك حجاج تجربة سابقة في الأردن مع فريقيّ ذات الرأس والسرحان.

ويحمل العهد لقب الدوري اللبناني، فيما يمتلك الأنصار الرقم القياسي لعدد التتويجات بواقع 14 مرة.

وسبق لـ طرابلس الفوز باللقب مرة وحيدة موسم 2002\2003، كما فاز بكأس لبنان مرتين عامي 2003 و2015، ووصل لربع نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2004.

الدوري اللبناني
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