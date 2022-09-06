رابطة الدوري الإسباني وجالاكسي ريسر يستعدان لتنفيذ مشروع استثنائي في مجال الإعلام الرياضي

وقّعت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا) خطاب نوايا مع جالاكسي ريسر، الشركة العالمية المتخصصة في إنتاج المحتوى متعدد الوسائط والتي تتخذ من دبي مقراً لها، تمهيداً لإطلاق مشروع مشترك لمدة 15 عاماً بهدف توسيع حضور لاليغا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا وشبه القارة الهندية.

وتُعدّ جالاكسي ريسر، التي أسسها الرئيس التنفيذي بول روي عام 2019، أكبر شركة متخصصة في الرياضات الإلكترونية الافتراضية الرقمية ونمط الحياة في العالم، حيث تملك حضوراً قوياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا.

وستلعب جالاكسي ريسر بموجب الاتفاق دور شريك لاليغا المحلي في المنطقة وشبه القارة الهندية، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الحقوق الرياضية في هذه المناطق، والتي من المتوقع أن تحقق إيرادات تتجاوز 3 مليارات يورو.

ودخلت المؤسستان بعد توقيع خطاب النوايا في فترة تفاوض حصرية بهدف مناقشة تفاصيل العقد وآليات تنفيذ المشروع، وستحصل كل منهما على نسبة 50% من المشروع الجديد.

وسيوفّر المشروع فرصاً جديدةً لتوسيع حضور لاليغا في هذه المناطق الرئيسية التي تضم واحدة من أعلى معدلات السكان الشباب في العالم، حيث يعيش فيها أكثر من 1.3 مليار نسمة بأعمار أصغر من 30 عاماً.

ويمثّل المشروع وكالةً لحقوق البث والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية. كما يوفّر مساراً مبتكراً يمنح لاليغا إمكانية مشاركة حقوق الملكية الفكرية لمنافساتها مع شريك محلي يضمن تعزيز حضورها في السوق، من خلال الوصول إلى قاعدة متابعي باعتبار جالاكسي ريسر التي تتجاوز 500 مليون شخص حول العالم، ويتيح لها منصةً للنمو والاستفادة من خبرات جالاكسي ريسر الراسخة في ستة مجالات رئيسية هي: التراخيص، وصناعة المحتوى، والرياضات الإلكترونية، وإدارة المواهب أو مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، والتسويق والموسيقا.

وتعليقاً على الموضوع، قال بول روي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جالاكسي ريسر: "نهدف إلى توظيف إمكانات علامة لاليغا المتميزة بشكل أفضل في أوساط جيل الألفية وجيل ما بعد الألفية على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية.

وتكمن فرصتنا لتحقيق هذه الغاية في التواصل مع الشرائح الأصغر سناً بطريقة تلائم أذواقهم وتطلعاتهم، خاصةً في ضوء الحضور الجيد الذي تحظى به شركتنا في السوق، والذي من شأنه المساعدة في إطلاق هذه الإمكانات والارتقاء بمستوى لاليغا إلى علامة تجارية ملهمة للفئات المستهدفة في المنطقة".

وبدوره، صرّح أوسكار مايو، المدير التنفيذي لمؤسسة لاليغا: "تشهد السوق في المنطقة مرحلة جديدة من النمو، لذلك نسعى إلى اغتنام هذه الفرصة لتطوير أعمالنا فيها واستقطاب الجيل القادم من عشاق الرياضة نحو الدوري الإسباني.

وتهدف هذه الشراكة التاريخية إلى تعزيز شعبية الدوري الإسباني وكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، وهذا ما يمكن تحقيقه بالتعاون مع جالاكسي ريسر، التي تحظى بخبرة راسخة كواحدة من أكبر شركات الإنتاج الفني الترفيهي متعدد الوساط، والتي تمثّل شريكاً مثالياً لمساعدتنا في الوصول إلى جمهور جديد وتحقيق إمكانات لاليغا الحقيقية في المنطقة".

ومن جانبها، قالت مايتي فينتورا، مير عام رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يشكّل التعاون مع جالاكسي ريسر محطةً مفصليةً لتحقيق استراتيجة التوسع الدولي التي تعتمدها لاليغا، ويضمن هذا المشروع لرابطة وأندية الدوري الإسباني، ولكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية.

ونسعى إلى تشجيع مزيد من الشباب على ممارسة كرة القدم ومتابعتها، فضلاً عن تعزيز شعبية اللعبة لدى الجمهور من جيل الألفية وجيل ما بعد الألفية. واستناداً إلى الخبرة الطويلة التي تتمع بها شركة جالاكسي ريسر في السوق، سنتمكن من بناء قاعدة واسعة من المتابعين والارتقاء بمكانة لاليغا إلى صدارة العلامات التجارية الرائدة في مجال كرة القدم ونمط الحياة".

ويتيح هذا التعاون للاليغا فرصة التفاعل مع الجماهير الأصغر سناً بطريقة هادفة ومدروسة، من خلال إنشاء المحتوى والتركيز على الألعاب الرقمية والرياضات الإلكترونية، إضافة إلى تقديم منتجات استهلاكية جديدة تتنوع من الملابس إلى التذكارات، وإطلاق عدة مشاريع من شأنها إرساء مفاهيم جديدة لكرة القدم والرياضة.

ويُعدّ استوديو الإنتاج المشترك الذي تم الاتفاق على تأسيسه أحد أبرز نقاط القوة في المشروع، والذي سيستفيد من خبرة جالاكسي ريسر الواسعة في مجال التراخيص، وتطوير المنتجات، وإنشاء المحتوى، والإنتاج والبث في منطقة تُعدّ من بين الأسرع نمواً في قطاع الرياضة، بفضل الاستثمارات الهائلة التي تشهدها مؤخراً في ألعاب مثل الجولف والملاكمة والفورمولا ون وسباقات الخيل، إضافة إلى استضافة قطر لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 في وقت لاحق من هذا العام.

ويضمّ المشروع المشترك، الذي يقع مقره في دولة الإمارات، فريق عمل مكوناً من 20 شخصاً، يعملون على تطوير العلامة التجارية وتأمين فرص الأعمال الجديدة. في حين يتكون مجلس إدارة المشروع من 5 أعضاء، بمن فيهم الرئيسة التنفيذية مايتي فينتورا، بينما يشغل لويس كارديناس، المدير التجاري للاليغا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية.

كما يتعاون المشروع مع مندوبي الرابطة في المغرب ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا وإسرائيل والهند، إضافة إلى دولة الإمارات التي تلعب دوراً أساسياً في النمو الإقليمي للعلامة.

ويجري العمل حالياً على تنفيذ عدة مشاريع مشتركة بين لاليغا وجالاكسي ريسر، بما في ذلك سلسلة وثائقية ومجموعة من البطولات والمنتجات والفعاليات والعروض الترويجية.

كما تعتزم جالاكسي ريسر تنظيم أنشطة لصنّاع المحتوى بهدف الترويج لعلامة لاليغا على مدار العام، إضافة إلى إطلاق قائمة من صنّاع المحتوى المخصص للاليغا، والذين يلعبون دور ممثلين حصريين لمسابقة الدوري الإسباني ويعملون على الترويج لأنفسهم وللاليغا من خلال جولات ترويجية حول العالم.