تشكيل إشبيلية – إيسكو مهاجم وهمي.. ويانوزاي احتياطي أمام مانشستر سيتي
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 20:12
كتب : FilGoal
أعلن جولين لوبيتيجي المدير الفني لـ إشبيلية عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في الجولة الأولى لدوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ودفع لوبيتيجي بـ إيسكو ألاركون كمهاجم وهمي، وفضّل الاحتفاظ بالثلاثي رافا مير ويوسف النصيري وكاسبر دولبرج على الدكة.
كما يشارك الثنائي ماركوس أكونيا وأليكس تيليس سويًا على الجهة اليسرى.
🚨 ONCE del #SevillaFC ⬇
Bono, Jesús Navas, Carmona, Nianzou, Acuña, Gudelj, Delaney, Rakitic, Papu Gómez, Telles e Isco. #WeareSevilla #NuncaTeRindas #UCL pic.twitter.com/vKWL8WLBfR— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 6, 2022
تشكيل إشبيلية:
حراسة المرمى: ياسين بونو
الدفاع: خيسوس نافاس – خوسيه كارمونا – تانجوي نيانزو – ماركوس أكونيا
الوسط: نيمانيا جوديلي – إيفان راكيتيتش – توماس ديلاني – بابو جوميز – أليكس تيليس
الهجوم: إيسكو
دكة البدلاء: ماركو دميتروفيتش – جونزالو مونتييل – كريم رقيق – كاسبر دولبرج – سوسو – جوان خوردان – عدنان يانوزاي – رافا مير – يوسف النصيري – فيرناندو – كيكي سالاس – ألبيرتو فلوريس