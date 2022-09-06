سواريش: لم نتوج بالبطولات لكن قدمنا كل شيء لـ الأهلي.. ويجب أن يسعد النادي بشبابه

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 20:12

كتب : FilGoal

ريكاردو سواريش - الأهلي والمصري

في أول تعليق عقب فسخ تعاقده بالتراضي أبدى ريكارو سواريش المدير الفني السابق للأهلي فخره لتمثيل النادي خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها تدريبه.

وكتب سواريش منشورا مطولا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وجاء كالتالي:

أشعر بالفخر لتمثيل أكبر ناد إفريقي، نادي القرن، أحد أشهر الأندية في العالم، الأهلي.

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إن العمل الذي قمنا به بهذه الطريقة المكثفة والمتفانية وبشغف خلال تلك الفترة القصيرة يترك الجميع دون استثناء يشعرون أنهم قاموا بواجبهم.

هذا النادي العملاق يعيش على الألقاب، لكنني ما زلت أعتبر أن النجاح هو الطريقة التي عمل بها كل من يعمل في النادي من مختلف الأقسام الذين كرسوا أنفسهم للعمل على الرغم من كل العقبات، لقد كرمنا قميص النادي، شكرا لكم جميعا.

النجاح هو أيضا العائلة المكونة من جميع الرجال الحقيقيين الذين شكلوا الفريق، من الأكثر خبرة إلى أصغر الرجال العظماء الذين أسعدوني بالعمل معهم.

وبشكل خاص الشباب الذين ساعدت في بدايتهم، وأريد أن أصفهم بالشجاعة والثقة لأن ما فعلوه في كل جلسة تدريبية وما فعلوه في المباريات يكشف مدى احترافيهم، ويجب أن يسعد الأهلي بامتلاكه مجموعة قوية من الرجال.

لم نفز بالبطولات ولكننا فزنا بالاحترام والاحتراف والاعتراف بأننا قدمنا كل شيء للأهلي.

أتمنى التوفيق للنادي وأراكم يوما ما.

وقاد ريكاردو سواريش الأهلي خلفا لبيتسو موسيماني، وفاز في 9 مباريات وخسر ثلاث مرات وتعادل في خمس لقاءات.

وسجل الأهلي تحت قيادة سواريش 22 هدفا واستقبل خمسة فقط.

سواريش الأهلي
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