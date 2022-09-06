تشكيل ميلان - بن ناصر ولياو وأمامهما لياو في الهجوم أمام سالزبورج في أبطال أوروبا

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 20:12

كتب : FilGoal

ميلان

اختار ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان تشكيل فريقه لمواجهة سالزبورج في أولى جولات دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

ويتواجد ميلان في المجموعة الخامسة رفقة فرق سالزبورج وتشيلسي ودينامو زغرب.

وجاء التشكيل كالآتي:

حارس المرمى: ماينان.

الدفاع: دافيد كالابريا - بيير كالولو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز.

الوسط: إسماعيل بن ناصر - ساندرو تونالي - أليكسيس ساليمايكيرس - تشارل دي كيتلار.

الهجوم: رافائيل لياو - أوليفيه جيرو.

ميلان دوري أبطال أوروبا سالزبورج
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