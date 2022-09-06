تشكيل ميلان - بن ناصر ولياو وأمامهما لياو في الهجوم أمام سالزبورج في أبطال أوروبا
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 20:12
كتب : FilGoal
اختار ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان تشكيل فريقه لمواجهة سالزبورج في أولى جولات دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.
ويتواجد ميلان في المجموعة الخامسة رفقة فرق سالزبورج وتشيلسي ودينامو زغرب.
📋 Our starting XI for matchday 1 in the @ChampionsLeague 💪
📋 La formazioni per il nostro debutto in #UCL 💪#SALACM #SempreMilan pic.twitter.com/kHjcCWPRAC— AC Milan (@acmilan) September 6, 2022
وجاء التشكيل كالآتي:
حارس المرمى: ماينان.
الدفاع: دافيد كالابريا - بيير كالولو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز.
الوسط: إسماعيل بن ناصر - ساندرو تونالي - أليكسيس ساليمايكيرس - تشارل دي كيتلار.
الهجوم: رافائيل لياو - أوليفيه جيرو.
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