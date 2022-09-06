تشكيل ميلان - بن ناصر ولياو وأمامهما لياو في الهجوم أمام سالزبورج في أبطال أوروبا

أنشيلوتي: إصابة بنزيمة غير خطيرة وميليتاو أراد الموصلة.. وهازارد كان مثاليا

كروس: لم نشك أبدا في قدرات هازارد.. وبنزيمة يعاني من إصابة في الركبة

راموس: الأداء لم يكن جيدا ضد يوفنتوس.. الآن أتمنى تقديم أفضل ما لدي

أخضع سيلتك وفقد بنزيمة.. ريال مدريد يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بفوز عريض

ميلان يكتفي بنقطة واحدة في أولى مباراياته في دوري أبطال أوروبا

لا يتوقف عن التسجيل.. ثنائية هالاند تقود سيتي للفوز على إشبيلية في دوري الأبطال

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مؤتمر كلوب - عن مشاركة أرتور ومستجدات الإصابات.. ومواجهة نابولي في أبطال أوروبا