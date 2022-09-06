تشكيل يوفنتوس – باريديس ورابيو أساسيان أمام فريقهما السابق

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس عن تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل يوفنتوس مشاركة ثنائي باريس سان جيرمان السابق: لياندرو باريديس، وأدريان رابيو، في خط وسط السيدة العجوز.

كما يعود ليوناردو بونوتشي لعمق الدفاع، ويبدأ أركاديوش ميليك ودوشان فلاهوفيتش سويًا في خط الهجوم.

تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

الدفاع: دانيلو – ليوناردو بونوتشي – بريمير

الوسط: خوان كوادرادو – لياندرو باريديس – أدريان رابيو – فابيو ميريتي – فيليب كوستيتش

الهجوم: أركاديوش ميليك – دوشان فلاهوفيتش

دكة البدلاء: كارلو بينسوليو – جيوفاني جاروفاني – ماتيا دي تشيليو – أليكس ساندرو – فيديريكو جاتي – دانييل روجاني – مانويل لوكاتيلي – وينستون ماكيني – نيكولو فايولي – مويس كين – ماتياس سولي