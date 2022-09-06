تشكيل يوفنتوس – باريديس ورابيو أساسيان أمام فريقهما السابق

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 19:59

كتب : FilGoal

لياندرو باريديس - يوفنتوس

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس عن تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل يوفنتوس مشاركة ثنائي باريس سان جيرمان السابق: لياندرو باريديس، وأدريان رابيو، في خط وسط السيدة العجوز.

كما يعود ليوناردو بونوتشي لعمق الدفاع، ويبدأ أركاديوش ميليك ودوشان فلاهوفيتش سويًا في خط الهجوم.

تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

الدفاع: دانيلو – ليوناردو بونوتشي – بريمير

الوسط: خوان كوادرادو – لياندرو باريديس – أدريان رابيو – فابيو ميريتي – فيليب كوستيتش

الهجوم: أركاديوش ميليك – دوشان فلاهوفيتش

دكة البدلاء: كارلو بينسوليو – جيوفاني جاروفاني – ماتيا دي تشيليو – أليكس ساندرو – فيديريكو جاتي – دانييل روجاني – مانويل لوكاتيلي – وينستون ماكيني – نيكولو فايولي – مويس كين – ماتياس سولي

يوفنتوس باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
تشكيل إشبيلية – إيسكو مهاجم وهمي.. ويانوزاي احتياطي أمام مانشستر سيتي تشكيل سان جيرمان - الثلاثي الناري يقود الهجوم أمام يوفنتوس.. وراموس في الدفاع تشكيل مانشستر سيتي - جوميز وأكانجي أساسيان للمرة الأولى أمام إشبيلية تشكيل ريال مدريد – فالفيردي أساسي.. وتشواميني يجاور مورديتش وكروس في الوسط مباشر دوري الأبطال – دينامو زغرب (1)-(0) تشيلسي.. دورتموند (2)-(0) كوبنهاجن,, العارضة تمنع الثاني مؤتمر إنزاجي: نحتاج لـ10 نقاط في مجموعة.. وماني لديه قوة لا تصدق تشكيل دورتموند – رباعي هجومي أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا مؤتمر دي لورينزو: انتظرنا عامين لنشارك في الأبطال.. ويجب أن نتحلى بالشجاعة أمام ليفربول
أخر الأخبار
تشكيل إشبيلية – إيسكو مهاجم وهمي.. ويانوزاي احتياطي أمام مانشستر سيتي دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سواريش: لم نتوج بالبطولات لكن قدمنا كل شيء لـ الأهلي.. ويجب أن يسعد النادي بشبابه دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ميلان - جيرو ولياو يقودان الهجوم أمام سالزبورج في أبطال أوروبا دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل سان جيرمان - الثلاثي الناري يقود الهجوم أمام يوفنتوس.. وراموس في الدفاع 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل يوفنتوس – باريديس ورابيو أساسيان أمام فريقهما السابق 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - تغيير موعد ودية الأهلي وإيندهوفن.. وطرح التذاكر في الأسواق 18 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة غانا – ويليامز ولامبتي يقودان كتيبة نارية لمواجهة البرازيل 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل مانشستر سيتي - جوميز وأكانجي أساسيان للمرة الأولى أمام إشبيلية 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 2 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد 3 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 4 مرتضى: إذا انتقل بوبو إلى الأهلي سأترك رئاسة الزمالك.. وسبب تغير خريطة الصفقات