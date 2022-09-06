خبر في الجول - تغيير موعد ودية الأهلي وإيندهوفن.. وطرح التذاكر في الأسواق

تم طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد أيندهوفن الودية في الأسواق بعد تغيير موعد المباراة.

وعلم FilGoal.com أن المباراة تقرر تغيير موعدها إلى يوم 22 سبتمبر الجاري بدلا من 21 بناء على طلب الأهلي.

وسيبدأ معسكر الأهلي من 18 إلى 28 سبتمبر في مدينة إيندهوفن وسيصلها الفريق الأحمر عقب نزوله في مطار مدينة دوسلدورف الألمانية القريبة من الحدود الهولندية.

الأهلي سيخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الأولى الأولى ستكون ضد بي إس في إيندهوفن يوم 22 سبتمبر والثانية يوم 25 أمام أحد فريقي ألكامار أو إكسليسيور.

وترك الأهلي ملف المباراة الودية الثانية في المعسكر للمدير الفني الجديد.

وطلبت قناة الكأس القطرية حقوق شراء مواجهة الأهلي أمام أيندهوفن من شركة نون ستوب المنظمة لمعسكر الأهلي.

وأحالت الشركة المنظمة طلب قناة الكأس إلى النادي الأهلي بحكم أنه صاحب المباراة والحقوق.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي اسم المدير الفني الجديد للفريق في الأيام المقبلة.