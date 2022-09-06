تشكيل سان جيرمان - الثلاثي الناري يقود الهجوم أمام يوفنتوس.. وراموس في الدفاع

يلعب باريس سان جيرمان بالثلاثي الهجومي ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار في التشكيل الأساسي أمام يوفنتوس.

ويستضيف باريس سان جيرمان فريق يوفنتوس في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويدعم سيرجيو راموس دفاعات باريس سان جيرمان.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:

حارس المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: سيرجيو راموس - ماركينيوس - بريسنل كيمبيمبي

الوسط: أشرف حكيمي - فيتينا - ماركو فيراتي - نونو مينديز

الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي - نيمار

ويقع باريس سان جيرمان في المجموعة الثامنة رفقة أندية يوفنتوس وبنفيكا وماكابي حيفا.

وينطلق دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء على أن ينتهي يوم 2 نوفمبر قبل انطلاق كأس العالم 2022.