تشكيل مانشستر سيتي - جوميز وأكانجي أساسيان للمرة الأولى أمام إشبيلية
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 19:42
كتب : FilGoal
تواجد الثنائي الجديد مانويل أكانجي وسيرجي جوميز في التشكيل الأساسي لـ مانشستر سيتي للمرة الأولى أمام إشبيلية في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ويغيب كايل ووكر وجون ستونز بسبب الإصابة.
بينما تواجد إلكاي جوندوجان وفيل فودين وناثان أكي على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
حراسة المرمى: إديرسون
خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياز - مانويل أكانجي - سيرجي جوميز
خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا
خط الهجوم:جاك جريليش - إرلينج هالاند - فيل فودين
وأوقعت القرعة مانشستر سيتي في المجموعة السابعة إلى جانب إشبيلية الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وكوبنهاجن الدنماركي
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