بوجبا بعد عمليته الجراحية: الله معي رغم قلق الإصابة والمشاكل الأخرى

طمأن بول بوجبا لاعب يوفنتوس جماهيره على حالته المعنوية والذهنية بعد خضوعه لعميلة جراحية.

بول بوجبا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وأصيب بوجبا في فترة إعداد الفريق قبل بداية الموسم في غضروف الركبة ولم يشارك في أي مباراة منذ انتقاله هذا الصيف.

ونشر بوجبا فيديو عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا بخير، لقد سارت العملية بشكل جيد الحمد لله".

Thank you guys for all the messages and support! I'll be back soon - and stronger than ever! 💪🏾 pic.twitter.com/nGgqqz8s6C — Paul Pogba (@paulpogba) September 6, 2022

وأضاف "الآن سوف أتعافى وسأعود قريبا. أود أن أشكر الجميع على رسائل الدعم".

وشدد: “كل شيء على ما يرام وأنا ذهنيا لا أعانى رغم القلق بشأن الإصابة والمشاكل الأخرى، وأرفع رأسي دائما".

وأتم "أنا لست وحدي، الله معي، شكرا لجميع الجماهير على الدعم، سأعود قريبا وأقوى وأبتسم دائما".

وتأكد غياب بوجبا عن كأس العالم بعد إجرائه عملية جراحية في الركبة ليعود إلى الملاعب في يناير المقبل.

بوجبا كان قد انضم ليوفنتوس قادما من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر.