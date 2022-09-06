تشكيل ريال مدريد – فالفيردي أساسي.. وتشواميني يجاور مورديتش وكروس في الوسط

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 19:09

كتب : FilGoal

أوريلين تشواميني - ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لملاقاة سيلتيك في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم كذلك لايبزيج وشاختار دونتسيك.

وستقام المباراة على ملعب سيلتيك بارك.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في الدفاع: فيرلاند ميندي- ديفيد ألابا- إيدير ميليتاو- داني كارفاخال

في الوسط: توني كروس- أوريلين تشواميني- لوكا مودريتش

في الهجوم: فينيسيوس جونيور- كريم بنزيمة- فيديريكو فالفيردي

ريال مدريد سيلتيك دوري أبطال أوروبا
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