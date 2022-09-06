تشكيل ريال مدريد – فالفيردي أساسي.. وتشواميني يجاور مورديتش وكروس في الوسط

تشكيل سان جيرمان - الثلاثي الناري يقود الهجوم أمام يوفنتوس.. وراموس في الدفاع

مؤتمر إنزاجي: نحتاج لـ10 نقاط في مجموعة.. وماني لديه قوة لا تصدق