اسكواش - عسل والشوربجي إلى ربع نهائي بطولة قطر كلاسيك.. ومفاجأة خروج علي فرج

اختتمت منافسات اليوم الأول من الدور ثمن النهائي من بطولة قطر كلاسيك لرجال الاسكواش أول البطولات الكبرى للموسم الجديد.

وودع علي فرج المصنف الأول عالميا في مفاجأة كبرى من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام الكولومبي ميجيل رودريجيز.

وتأهل الثنائي المصري مصطفى عسل ومروان الشوربجي إلى ربع النهائي.

ولا يزال هناك فرصة لتأهل مصري ثالث إلى ربع النهائي عندما يواجه طارق مؤمن منافسه يحيى النوساني في ختام ثمن النهائي غدا الأربعاء.

وخسر علي فرج أمام الكولومبي ميجيل رودريجيز بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 72 دقيقة.

وتغلب مروان الشوربجي على الأمريكي شاهجاهان خان بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 80 دقيقة.

أما مصطفى عسل فتغلب على مواطنه فارس الدسوقي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وأخيرا تأهل الإنجليزي محمد الشوربجي بعد فوزه على المصري يوسف سليمان بثلاثة أشواط دون مقابل.