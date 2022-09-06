مؤتمر إنزاجي: نحتاج لـ10 نقاط في مجموعة.. وماني لديه قوة لا تصدق

يرى سيميوني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان أن فريقه يحتاج لحصد 10 نقاط من دور المجموعات من أجل ضمان التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف إنتر منافسه بايرن ميونيخ غدا الأربعاء في أولى جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتعد المجموعة الثالثة هي أقوى واحدة بين الثمانية في الموسم الحالي من دوري الأبطال في ظل تواجد برشلونة كذلك مع بايرن وإنتر وبجوار فيكتوريا بلزن.

وتحدث إنزاجي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "نعرف أنه يتعين علينا حصد 10 نقاط من دور المجموعات وهذا أصعب من الموسم الماضي".

واستدرك "لكننا إنتر ولكنها فرصة لمواجهة بايرن أحد ثلاثة أو أربعة فرق مرشحة لحصد اللقب".

وعن بايرن قال: "لقد شاهدت آخر مباراتين لهم وبالرغم من التعادل فهم كانوا متفوقين على منافسيهم في كل الإحصائيات وخصوم بايرن كانوا يتمتعون بحدة كبيرة، لكن بايرن يظل واحدا من أفضل الفرق في أوروبا بالنظر للحدة في الأداء".

أما عن ساديو ماني قال: "لقد واجهنا ماني من قبل مع ليفربول هو لديه قوة لا تصدق، وكان حاسما في مباراتينا الموسم الماضي".

وأتم "كذلك سنواجه روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة، سنواجه الثنائي أربع مرات خلال شهر وستكون مباريات مثيرة".