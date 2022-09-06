الرياضية السعودية: الهلال يتلقى موافقة بمشاركة لاعبه الموقوف ضد الزمالك باعتبارها مباراة ودية

كشفت صحيفة الرياضية السعودية تلقى إدارة الهلال موافقة رسمية على مشاركة محمد كنو اللاعب الموقوف ضد الزمالك في كأس سوبر لوسيل.

ويلعب الزمالك أمام الهلال السعودي مساء الجمعة في قطر ضمن منافسة كأس سوبر لوسيل.

وكان مركز التحكيم الرياضي قد أيد قرار إيقاف محمد كنو لاعب الهلال لمدة 4 أشهر وإيقاف الهلال فترتي تسجيل بسبب توقيع اللاعب مع ناديي الهلال والنصر.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها الخاصة إلى أن إدارة الهلال تلقت موافقة رسمية على مشاركة كنو أمام الزمالك.

وأوضح التقرير أن قرار مشاركة كنو في كأس سوبر لوسيل يأتي كونها مباراة ودية دولية.

ويلعب الزمالك في بطولة كأس سوبر لوسيل بصفته حامل لقب الدوري المصري.

أما الهلال فيشارك في البطولة كونه حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري السعودي.

ويقام كأس سوبر لوسيل يوم الجمعة 9 من شهر سبتمبر الجاري تحت إشراف فيفا بين بطلي الدوري المصري والسعودي.

ويأتي إقامة المباراة فرصة لاختبار جاهزية ملاعب كأس العالم المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل وتوقع استقبال آلاف المشجعين خلال منافسات المونديال.