الرياضية السعودية: الهلال يتلقى موافقة بمشاركة لاعبه الموقوف ضد الزمالك باعتبارها مباراة ودية

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 18:13

كتب : FilGoal

محمد كنو - الهلال

كشفت صحيفة الرياضية السعودية تلقى إدارة الهلال موافقة رسمية على مشاركة محمد كنو اللاعب الموقوف ضد الزمالك في كأس سوبر لوسيل.

ويلعب الزمالك أمام الهلال السعودي مساء الجمعة في قطر ضمن منافسة كأس سوبر لوسيل.

وكان مركز التحكيم الرياضي قد أيد قرار إيقاف محمد كنو لاعب الهلال لمدة 4 أشهر وإيقاف الهلال فترتي تسجيل بسبب توقيع اللاعب مع ناديي الهلال والنصر.

أخبار متعلقة
كرة يد - في الجول يكشف الثنائي المحترف الجديد لـ الزمالك في الجول يكشف مصير حازم إمام بعد الرحيل عن الزمالك.. وموقفه من الاعتزال خبر في الجول - محمود جاد يدخل دائرة اهتمامات الزمالك.. وأمران يحسمان موقفه من الأبيض مرتضى: انتظروا صفقات تاريخية في الزمالك هذا الموسم

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها الخاصة إلى أن إدارة الهلال تلقت موافقة رسمية على مشاركة كنو أمام الزمالك.

وأوضح التقرير أن قرار مشاركة كنو في كأس سوبر لوسيل يأتي كونها مباراة ودية دولية.

ويلعب الزمالك في بطولة كأس سوبر لوسيل بصفته حامل لقب الدوري المصري.

أما الهلال فيشارك في البطولة كونه حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري السعودي.

ويقام كأس سوبر لوسيل يوم الجمعة 9 من شهر سبتمبر الجاري تحت إشراف فيفا بين بطلي الدوري المصري والسعودي.

ويأتي إقامة المباراة فرصة لاختبار جاهزية ملاعب كأس العالم المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل وتوقع استقبال آلاف المشجعين خلال منافسات المونديال.

كأس لوسيل الهلال الزمالك كنو محمد كنو
نرشح لكم
لاعب الزرقا لـ في الجول: إذلالي بتقبيل رأس رئيس النادي؟ إنه والدي واعتذرت له خبر في الجول - فيريرا يؤجل حسم ملف العائدين من الإعارة عقب كأس لوسيل الاتحاد السكندري يتعاقد مع محمد صالح خبر في الجول - فيريرا يحدد موقف نداي والوردي من المشاركة في كأس لوسيل بعد السفر لقطر في الجول يكشف مصير حازم إمام بعد الرحيل عن الزمالك.. وموقفه من الاعتزال خبر في الجول - الأهلي يترك اختيار الودية الثانية في معسكر هولندا للمدرب الجديد زوران مانولوفيتش مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري حرس الحدود يتعاقد مع لاعب هانوفر الألماني السابق
أخر الأخبار
بوجبا بعد عمليته الجراحية: معي الله رغم قلق الإصابة والمشاكل الآخرى 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
لاعب الزرقا لـ في الجول: إذلالي بتقبيل رأس رئيس النادي؟ إنه والدي واعتذرت له 7 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ريال مدريد – فالفيردي أساسي.. وتشواميني يجاور مورديتش وكروس في الوسط 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - عسل والشوربجي إلى ربع نهائي بطولة قطر كلاسيك.. ومفاجأة خروج علي فرج 36 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر دوري الأبطال – دينامو زغرب (1)-(0) تشيلسي.. دورتموند (2)-(0) كوبنهاجن.. جووووول القائد ساعة | دوري أبطال أوروبا
"القرار الأصعب".. بولونيا يقيل ميهايلوفيتش ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر إنزاجي: نحتاج لـ10 نقاط في مجموعة.. وماني لديه قوة لا تصدق ساعة | دوري أبطال أوروبا
الرياضية السعودية: الهلال يتلقى موافقة بمشاركة لاعبه الموقوف ضد الزمالك باعتبارها مباراة ودية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 2 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد 3 مؤتمر سواريش: لماذا مباراة سيراميكا كليوباترا هي الأخيرة؟ وكنت صريحا مع اللاعبين الشباب 4 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي