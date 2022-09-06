تشكيل دورتموند – رباعي هجومي أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 17:49
كتب : FilGoal
أعلن إدين تيرزيك المدير الفني لبروسيا دورتموند تشكيل فريقه لملاقاة كوبنهاجن في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف دورتموند منافسه الدنماركي مساء اليوم الثلاثاء في ملعب سيجنال إيدونا بارك.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أليكساندر ميير
في الدفاع: رافائيل جيريرو- نيكو شلوتيربيك- نيكولاس سولي- توماس مونييه
في الوسط الدفاعي: جود بيلينجهام- صالح أوزكان
في الوسط الهجومي: ثورجان هازارد- ماركو رويس- جوليان براندت
في الهجوم: أنتوني موديستي
يذكر أن المجموعة السابعة تضم بجوارهما كل من مانشستر سيتي وإشبيلية.
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