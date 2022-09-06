مؤتمر دي لورينزو: انتظرنا عامين لنشارك في الأبطال.. ويجب أن نتحلى بالشجاعة أمام ليفربول

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 17:29

كتب : FilGoal

جيوفاني دي لورينزو - نابولي

شدد جيوفاني دي لورينزو لاعب نابولي على ضرورة تحلي فريقه بالشجاعة ليتمكن من الفوز على ليفربول.

ويبدأ نابولي مبارياته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة ليفربول على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال دي لورينزو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "انتظرنا عامين لنشارك في دوري الأبطال من جديد لذا اعتقد أنا لحظة مهمة لنا وللفريق وللجماهير".

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واستمر "سنظهر الكثير من الرغبة في محاولة تقديم أداء جيد ضد فريق كبير وأنا واثق من أننا سنكون قادرين على إظهار صفاتنا والتسبب في مشاكل للخصم".

وواصل "ليس لدي الخبرة الكبيرة في دوري أبطال أوروبا على المستوى الشخصي ولكن ستتاح لنا الفرصة لنلعب أمام فريق كبير واعتقد أننا أيضا نقع في ذلك التصنيف".

وتابع "لم يكن لدينا الكثير من الأيام للتحضير لتلك المباراة لكننا جميعا نريد الخروج إلى هناك وإظهار أننا ننتمي إلى تلك المنافسة سنحاول أن نلعب بطريقتنا وبدون خوف ويجل ألا نسمح لهم بالسيطرة أكثر من اللازم".

وأكمل "اعتقد في النهاية أن المباراة ستكون بين 11 لاعب و11 لاعب، ليدنا ساقان وذراعان مثلهم وأنا متأكد أنه يمكننا إظهار الجودة ومتأكد أنه يمكننا أن نسبب لهم المشاكل بمساعدة جماهيرنا".

وأضاف "يجب أن نخاطر في مثل تلك المباريات ويجب أن نتحلى بالشجاعة لتجربة بعض الأشياء عندما نستحوذ على الكرة وأن نحاول فرض أسلوبنا وإظهار جودتنا، على الجانب الآخر نعرف مدى جودة لاعبيهم الذين يمكنهم أن يؤذونا في أي وقت لذلك لا يمكننا التوقف للحظة".

وأوقعت القرعة نابولي وليفربول في المجموعة الأولى بجانب كل من أياكس ورينجرز.

ليفربول جيوفاني دي لورينزو نابولي دوري أبطال أوروبا
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