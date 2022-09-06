تشكيل تشيلسي - أوباميانج أساسي للمرة الأولى.. وعودة كيبا أمام دينامو زغرب

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 17:29

كتب : FilGoal

أوباميانج

يبدأ الجابوني بيير إيمريك أوباميانج أساسيا مع تشيلسي للمرة الأولى أمام دينامو زغرب في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وانتقل أوباميانج لصفوف تشيلسي قادما من برشلونة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفي.

وسيلعب أوباميانج مع قناع للوجه بعد إصابته في الفك إثر سطو مسلح على منزله في برشلونة.

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وتواجد الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا في التشكيل الأساسي على حساب إدوارد ميندي.

وعاد بن تشيلويل للتشكيل الأساسي للمرة الأولى منذ مباراة إيفرتون في افتتاح الدوري 6 أغسطس الماضي، ليبدأ مباراته الـ50 مع البلوز.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي - سيزار أزبلكويتا - ويسلي فوفانا

خط الوسط: بن تشيلويل - ماتيو كوفاسيتش - ماسون ماونت - ريس جيمس

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج - بيير إيمريك أوباميانج - كاي هافرتز

ويتواجد تشيلسي في المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا مع إيه سي ميلان الإيطالي وسالسبورج النمساوي ودينامو زغرب الكرواتي.

تشيلسي دينامو زغرب دوري أبطال أوروبا
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