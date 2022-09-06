تقرير: خوفا من الهروب.. استدعاء سانتي مينا من وزارة العدل الإسبانية

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 17:02

كتب : FilGoal

سانتي مينا

استدعت وزارة العدل الإسبانية سانتي مينا مهاجم الشباب السعودي.

وأوضحت منصة "ريليفو" الإسبانية أن وزارة العدل الإسبانية استدعت سانتي مينا وحددت له يوم الخميس للتواجد في ألميريا.

وأضاف التقرير أن الادعاء يرى أن مغادرة اللاعب من إسبانيا إلى اللعب في السعودية هي خطوة نحو الهروب من العدالة بعد أزمته القضائية.

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وانتقل مينا إلى الشباب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادما من صفوف سيلتا فيجو الإسباني.

وسجل سانتي مينا هدفين خلال الجولتين الأولى والثانية بالدوري السعودي للمحترفين.

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أزمة مينا

وخرج مينا من قائمة سيلتا فيجو منذ مايو الماضي، بعد أن حُكم عليه بالسجن لـ 4 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة في مدينة ألميريا عام 2017 وقت تواجده في نادي فالنسيا.

وتلقى مينا غرامة مالية تبلغ 50 ألف يورو، ومُنع من الاقتراب من الضحية لمسافة 500 متر على الأقل طوال 12 عامًا مقبلة.

ويعد ذلك الحكم غير نهائي ويقبل الاستئناف، وعلى أساسه خاطب مينا ناديه في يوليو الماضي عبر الفاكس للعودة لصفوف الفريق، لكن إدارة سيلتا رفضت إشراكه في المباريات الودية الإعدادية للموسم الجديد.

نادي الشباب سانتي مينا سيلتا فيجو
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