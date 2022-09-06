كرة يد - في الجول يكشف الثنائي المحترف الجديد لـ الزمالك

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 16:49

كتب : أحمد شوقي صلاح

يد الزمالك

أتم الزمالك اتفاقه مع محترفين لتدعيم فريق كرة اليد الأول للرجال.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد أتم اتفاقه مع الأرجنتيني جيمس باركر لتوقيع لمدة موسم لتعويض رحيل يحيى الدرع.

ويلعب باركر في مركز الظهير الأيسر ويجيد اللعب كصانع ألعاب وسيصل فجر غدا الأربعاء للتوقيع مع الفريق.

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كما علم FilGoal.com أن الزمالك قد اتم اتفاقه أيضا مع الكوبي يوان بالزكيز لتدعيم الفريق في البطولة العربية وبطولة إفريقيا.

ويلعب اللاعب في مركز الظهير الأيمن.

وكان الاتحاد التونسي لكرة اليد قد أعلن مشاركة فريق الزمالك ضمن منافسات البطولة العربية

وتقام البطولة العربية لأندية اليد خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2022 ويشارك بطلها في كأس العالم للأندية أكتوبر المقبل بالسعودية بعد موافقة الاتحاد الدولي.

وسبق لنادي الزمالك المشاركة في كأس العالم للأندية في خمس مرات سابقة أخرها النسخة الماضية وحقق وقتها خامس المونديال.

وكانت الميدالية البرونزية أفضل نتائج فريق الزمالك وكان ذلك في نسخة 2010 في المشاركة الأولى تاريخيا للقلعة البيضاء.

وفقد الزمالك فرصة المشاركة في النسخة المقبلة بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام الأهلي، قبل أن يعلن الاتحاد العربي عن مشاركة بطل البطولة العربية في النسخة المقبلة من المونديال.

وكان الأهلي المصري قد صعد ممثلا عن قارة إفريقيا بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي.

وتأتي الفرق المتأهلة كالآتي:

- ماجديبورج الألماني (حامل لقب النسخة الأخيرة)

- الأهلي المصري (بطل السوبر الإفريقي)

- برشلونة الإسباني (بطل أوروبا)

- تاوباتي البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)

- مضر (ممثل السعودية)

- الخليج (ممثل السعودية)

- الكويت الكويتي (بطل آسيا)

- كلوب مينيستروس المكسيكي (بطل أمريكا الشمالية)

- جامعة سيدني الأسترالي (بطل أوقيانوسيا)

- بطل كأس العرب (يتحدد 4 سبتمبر).

الزمالك كرة يد جيمس باركر يوان بالزكيز
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