خبر في الجول - فيريرا يؤجل حسم ملف العائدين من الإعارة عقب كأس لوسيل

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 16:48

كتب : إبراهيم رمضان

جوسفالدو فيريرا

قرر جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تأجيل حسم ملف اللاعبين العائدين من الإعارة عقب نهاية كأس لوسيل ضد الهلال السعودي.

مروان حمدي

النادي : سموحة

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن فيريرا سيحدد موقف العائدين من الإعارة عقب العودة من قطر.

وانتهت إعارة مروان حمدي وحمدي علاء من الزمالك لسموحة، ومحمد عبد السلام للاتحاد السكندري، وأحمد محمود لفاركو، وأسامة فيصل للبنك الأهلي.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - فيريرا يحدد موقف نداي والوردي من المشاركة في كأس لوسيل بعد السفر لقطر خبر في الجول - محمود جاد يدخل دائرة اهتمامات الزمالك.. وأمران يحسمان موقفه من الأبيض في الجول يكشف مصير حازم إمام بعد الرحيل عن الزمالك.. وموقفه من الاعتزال

وينتظر فيريرا خوض مباراة كأس سوبر لوسيل ضد الهلال السعودي، والعودة إلى مصر لحسم موقف جميع اللاعبين، على أن يقرر من سيبقى مع الفريق ومن سيتم إعارته من جديد.

وخلال فترة تواجد الزمالك في قطر ستؤدي هذه المجموعة التدريبات في مقر النادي.

ويلعب الزمالك ضد الهلال السعودي في كأس السوبر المصري السعودي "كأس لوسيل" يوم 9 سبتمبر الجاري في الدوحة.

مروان حمدي الزمالك الدوري المصري فيريرا
نرشح لكم
الاتحاد السكندري يتعاقد مع محمد صالح خبر في الجول - فيريرا يحدد موقف نداي والوردي من المشاركة في كأس لوسيل بعد السفر لقطر في الجول يكشف مصير حازم إمام بعد الرحيل عن الزمالك.. وموقفه من الاعتزال خبر في الجول - الأهلي يترك اختيار الودية الثانية في معسكر هولندا للمدرب الجديد زوران مانولوفيتش مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري حرس الحدود يتعاقد مع لاعب هانوفر الألماني السابق المصري ينفي وجود نية للتعاقد مع كهربا خبر في الجول - الأهلي يقترب من قطع إعارة مغربي.. وموقف اللاعب
أخر الأخبار
مؤتمر دي لورينزو: انتظرنا عامين لنشارك في الأبطال.. ويجب أن نتحلى بالشجاعة أمام ليفربول 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل تشيلسي - أوباميانج أساسي للمرة الأولى.. وعودة كيبا أمام دينامو زغرب 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: خوفا من الهروب.. استدعاء سانتي مينا من وزارة العدل الإسبانية 43 دقيقة | الوطن العربي
اختبر معلوماتك عن الراحل محمود الجوهري 45 دقيقة | كويز في الجول
كرة يد - في الجول يكشف الثنائي المحترف الجديد لـ الزمالك 56 دقيقة | كرة يد
خبر في الجول - فيريرا يؤجل حسم ملف العائدين من الإعارة عقب كأس لوسيل 57 دقيقة | الكرة المصرية
الاتحاد السكندري يتعاقد مع محمد صالح ساعة | ميركاتو
مؤتمر كونتي: أطمح للنجاح في أوروبا.. وجدول المباريات داخل أوروبا لا يصدق ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 2 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد 3 مؤتمر سواريش: لماذا مباراة سيراميكا كليوباترا هي الأخيرة؟ وكنت صريحا مع اللاعبين الشباب 4 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي