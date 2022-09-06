خبر في الجول - فيريرا يؤجل حسم ملف العائدين من الإعارة عقب كأس لوسيل

قرر جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تأجيل حسم ملف اللاعبين العائدين من الإعارة عقب نهاية كأس لوسيل ضد الهلال السعودي.

مروان حمدي النادي : سموحة الزمالك

وعلم FilGoal.com أن فيريرا سيحدد موقف العائدين من الإعارة عقب العودة من قطر.

وانتهت إعارة مروان حمدي وحمدي علاء من الزمالك لسموحة، ومحمد عبد السلام للاتحاد السكندري، وأحمد محمود لفاركو، وأسامة فيصل للبنك الأهلي.

وينتظر فيريرا خوض مباراة كأس سوبر لوسيل ضد الهلال السعودي، والعودة إلى مصر لحسم موقف جميع اللاعبين، على أن يقرر من سيبقى مع الفريق ومن سيتم إعارته من جديد.

وخلال فترة تواجد الزمالك في قطر ستؤدي هذه المجموعة التدريبات في مقر النادي.

ويلعب الزمالك ضد الهلال السعودي في كأس السوبر المصري السعودي "كأس لوسيل" يوم 9 سبتمبر الجاري في الدوحة.