الاتحاد السكندري يتعاقد مع محمد صالح

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 16:33

كتب : هاني العوضي

محمد صالح - إيسترن كومباني

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع محمد صالح مدافع القناة لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وأشار النادي إلى أن الاتحاد قد حصل على الاستغناء الخاص باللاعب بعد التفاوض مع نادي القناة>

صاحب الـ 29 عاما خاض النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى صفوق إيسترن كومباني في الدوري الممتاز.

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وتمكن صالح من تسجيل تسعة أهداف خلال مشاركته مع إيسترن كومباني في الموسم الماضي.

وسبق لصالح اللعب مع المصري في الدوري الممتاز قبل الانتقال للقناة ومنه إلى إيسترن كومباني على سبيل الإعارة.

اللاعب الفلسطيني سيكون هو الصفقة الثانية للاتحاد خلال فترة الانتقالات الحالية بعد تفعيل بند الشراء في عقد إبراهيم حسن من صفوف بيراميدز.

وكان الاتحاد قد أعلن التعاقد تعيين الصربي زوران مانولوفيتش مدربا للفريق في الموسم المقبل.

محمد صالح الاتحاد السكندري
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