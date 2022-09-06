مؤتمر كونتي: أطمح للنجاح في أوروبا.. وجدول المباريات داخل أوروبا لا يصدق

شدد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي توتنام الإنجليزي أن لديه طموحات كبيرة للنجاح في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب توتنام في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء أمام مارسيليا الفرنسي.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: "طموحي هو النجاح في أوروبا، أعلم أن هذا ليس بالشيء السهل ولكنني لديّ هذا الطموح".

وأضاف "هل ينظر المدربون الإيطاليون إلى الدوري أولا؟ لا، لا أعتقد ذلك. لدينا كارلو أنشيلوتي رفع دوري أبطال أوروبا مع العديد من الفرق. ميلان وريال مدريد وميلان، أتذكر خسارة النهائي عندما كان في ميلان".

وتابع عن النهائي الذي خسره أمام أنشيلوتي في 2003 "كانت آخر مباراة نهائية لي في مسيرتي وانتهت 0-0. اصطدمت رأسيتي بالعارضة وكنت غير محظوظ وخسرنا بركلات الترجيح. كان أنشيلوتي في الموسم السابق في يوفنتوس ثم تغير وذهب للعمل كمدرب مع ميلان وأعتقد أنه حقق انتقاما كبيرا".

وواصل عن موجهة زميله السابق إيجور تودور "نحن أصدقاء، لعبنا معا في يوفنتوس لسنوات. سعيد برؤيته على مقاعد البدلاء في ناد مهم في أوروبا. إنه يقوم بعمل جيد وفريقه لديه فكرة واضحة وأتمنى له كل التوفيق له ولمارسيليا باستثناء المباراتين ضدنا".

وعن جدول المباريات "إنه لا يصدق، لعبنا ثلاث مباريات في ستة أيام أمام وست هام ونوتنجهام فورست وفولام. والآن بعد أربعة أيام سنلعب ثلاث مباريات أخرى هامة أمام مارسيليا ومانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة في ستة أيام أيضا. ربما هذه المرة الأولى في مسيرتي المهنية التي أرى فيها جدولا مثل هذا".

وأتم "ما زال لوكاس مورا غير متاح. أعتقد أنه سيبدأ غدا جلسة تدريبية على أرض الملعب. آمل أن أتعافى قريبا لأننا نحتاجه".

ويتواجد توتنام في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا مع أندية مارسيليا وآينتراخت فرانكفورت وسبورتنج لشبونة.

وحصد توتنام 14 نقطة من أول ست مباريات في الدوري الإنجليزي ليتواجد في المركز الثالث بفارق نقطة عن المتصدر.