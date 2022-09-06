مؤتمر كونتي: أطمح للنجاح في أوروبا.. وجدول المباريات داخل أوروبا لا يصدق

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 16:31

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - توتنام

شدد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي توتنام الإنجليزي أن لديه طموحات كبيرة للنجاح في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب توتنام في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء أمام مارسيليا الفرنسي.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: "طموحي هو النجاح في أوروبا، أعلم أن هذا ليس بالشيء السهل ولكنني لديّ هذا الطموح".

أخبار متعلقة
بايلي: يجب أن يتوقف مانشستر عن تفضيل الإنجليز.. هذا لا يحدث في الأندية الكبرى خبر في الجول - الأهلي يترك اختيار الودية الثانية في معسكر هولندا للمدرب الجديد مؤتمر تشافي: هل يمكننا التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم؟ الأحلام مجانية ذا أثليتك: تصريح العمل يهدد تعاقد ولفرهامبتون مع دييجو كوستا

وأضاف "هل ينظر المدربون الإيطاليون إلى الدوري أولا؟ لا، لا أعتقد ذلك. لدينا كارلو أنشيلوتي رفع دوري أبطال أوروبا مع العديد من الفرق. ميلان وريال مدريد وميلان، أتذكر خسارة النهائي عندما كان في ميلان".

وتابع عن النهائي الذي خسره أمام أنشيلوتي في 2003 "كانت آخر مباراة نهائية لي في مسيرتي وانتهت 0-0. اصطدمت رأسيتي بالعارضة وكنت غير محظوظ وخسرنا بركلات الترجيح. كان أنشيلوتي في الموسم السابق في يوفنتوس ثم تغير وذهب للعمل كمدرب مع ميلان وأعتقد أنه حقق انتقاما كبيرا".

وواصل عن موجهة زميله السابق إيجور تودور "نحن أصدقاء، لعبنا معا في يوفنتوس لسنوات. سعيد برؤيته على مقاعد البدلاء في ناد مهم في أوروبا. إنه يقوم بعمل جيد وفريقه لديه فكرة واضحة وأتمنى له كل التوفيق له ولمارسيليا باستثناء المباراتين ضدنا".

وعن جدول المباريات "إنه لا يصدق، لعبنا ثلاث مباريات في ستة أيام أمام وست هام ونوتنجهام فورست وفولام. والآن بعد أربعة أيام سنلعب ثلاث مباريات أخرى هامة أمام مارسيليا ومانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة في ستة أيام أيضا. ربما هذه المرة الأولى في مسيرتي المهنية التي أرى فيها جدولا مثل هذا".

وأتم "ما زال لوكاس مورا غير متاح. أعتقد أنه سيبدأ غدا جلسة تدريبية على أرض الملعب. آمل أن أتعافى قريبا لأننا نحتاجه".

ويتواجد توتنام في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا مع أندية مارسيليا وآينتراخت فرانكفورت وسبورتنج لشبونة.

وحصد توتنام 14 نقطة من أول ست مباريات في الدوري الإنجليزي ليتواجد في المركز الثالث بفارق نقطة عن المتصدر.

مؤتمر كونتي دوري أبطال أوروبا توتنام مارسيليا
نرشح لكم
مباشر دوري الأبطال – دينامو زغرب ضد تشيلسي.. دورتموند أمام كوبنهاجن مؤتمر إنزاجي: نحتاج لـ10 نقاط في مجموعة.. وماني لديه قوة لا تصدق تشكيل دورتموند – رباعي هجومي أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا مؤتمر دي لورينزو: انتظرنا عامين لنشارك في الأبطال.. ويجب أن نتحلى بالشجاعة أمام ليفربول تشكيل تشيلسي - أوباميانج أساسي للمرة الأولى.. وعودة كيبا أمام دينامو زغرب مؤتمر كوندي: هذا سبب اختياري لبرشلونة.. ولقبت ب "كافو" وأنا في إشبيلية سباليتي يوضح كيف سيستقبل صلاح حوار – ديمبيلي عن أفضل لحظاته في برشلونة والخوف من بايرن وشبح الإصابات
أخر الأخبار
مباشر دوري الأبطال – دينامو زغرب ضد تشيلسي.. دورتموند أمام كوبنهاجن 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"القرار الأصعب".. بولونيا يقيل ميهايلوفيتش 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر إنزاجي: نحتاج لـ10 نقاط في مجموعة.. وماني لديه قوة لا تصدق 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الرياضية السعودية: الهلال يتلقى موافقة بمشاركة لاعبه الموقوف ضد الزمالك باعتبارها مباراة ودية 25 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر بيليرين: كان لدي دائما شعور بأنني سأعود إلى برشلونة رغم الفرص التي لم تتحقق في الماضي 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل دورتموند – رباعي هجومي أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر دي لورينزو: انتظرنا عامين لنشارك في الأبطال.. ويجب أن نتحلى بالشجاعة أمام ليفربول ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل تشيلسي - أوباميانج أساسي للمرة الأولى.. وعودة كيبا أمام دينامو زغرب ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 2 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد 3 مؤتمر سواريش: لماذا مباراة سيراميكا كليوباترا هي الأخيرة؟ وكنت صريحا مع اللاعبين الشباب 4 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي