خبر في الجول - فيريرا يحدد موقف نداي والوردي من المشاركة في كأس لوسيل بعد السفر لقطر

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 16:30

كتب : إبراهيم رمضان

زكريا الوردي - الزمالك

أجل جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك حسم موقف الثنائي زكريا الوردي وإبراهيما نداي من المشاركة مع الفريق في مباراة كأس لوسيل أمام الهلال السعودي.

زكريا الوردي

النادي : الزمالك

إبراهيما نداي

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن فيريرا قرر بنسبة كبيرة ضم الثنائي إلى قائمة الزمالك التي تسافر إلى قطر لمواجهة الهلال السعودي.

على أن يتم حسم مشاركة الثنائي في المباراة أثناء التواجد في قطر بعد الاطمئنان على حالته الفنية والبدنية.

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ولم يشارك الثنائي في تدريبات الزمالك إلا في الأيام الثلاثة الماضية، بعد الخضوع لفترة من التأهيل.

ويلعب الزمالك ضد الهلال السعودي في كأس السوبر المصري السعودي "كأس لوسيل" يوم 9 سبتمبر الجاري في الدوحة.

وأعلن الزمالك في وقت سابق انضمام المغربي زكريا الوردي لاعب وسط فريق الرجاء المغربي السابق في صفقة انتقال حر، والسنغالي إبراهيما نداي قادما من لوزيرن السويسري.

الزمالك إبراهيما نداي زكريا الوردي
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