في الجول يكشف مصير حازم إمام بعد الرحيل عن الزمالك.. وموقفه من الاعتزال

يدرس حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق عددا من العروض المقدمة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حازم إمام النادي : لاعب حر الزمالك

ورحل حازم إمام عن صفوف الزمالك بعد مسيرة حافلة بدأت منذ عام 2008.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "يوجد عدد من العروض وخلال أيام سيتم تحديد الوجهة الجديدة بعد دراستها بشكل جيد".

وأضاف " لا نية لقرار الاعتزال".

وكان FilGoal.com قد علم أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوسفالدو فيريرا فضل عدم استمرار حازم إمام في الفريق الموسم المقبل، وأخبر الإدارة البيضاء بذلك.

كما قررت إدارة الزمالك إقامة حفل وداع وتكريم لحازم إمام، كونه أحد قادة الفريق الأبيض.

حازم إمام بدأ مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك عام 2008.

وخرج حازم إمام للإعارة في عام 2016 مع فريق الاتحاد السكندري.

وفاز حازم إمام البالغ من العمر 34 عاما مع الزمالك بـ12 بطولة، بواقع الدوري المصري 3 مرات، وكأس مصر 6 مرات، والسوبر المصري مرة والكونفدرالية الإفريقية مرة، والسوبر الإفريقي مرة.