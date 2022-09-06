خبر في الجول - محمود جاد يدخل دائرة اهتمامات الزمالك.. وأمران يحسمان موقفه من الأبيض

دخل محمود جاد حارس مرمى إنبي ومنتخب مصر دائرة اهتمامات الزمالك من أجل دراسة إمكانية التعاقد معه في الموسم المقبل لتدعيم مركز حراسة المرمى في الفريق الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن اسم محمود جاد تم عرضه على الزمالك لبحث إمكانية ضمه لصفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولن يكون اسم محمود جاد هو الوحيد الذي يدرس الزمالك إمكانية التعاقد معه لدعم مركز حراسة المرمى، بل يوجد بعض الأسماء الأخرى.

ويتوقف موقف الزمالك من التعاقد مع محمود جاد على أمرين، الأول هو قرار أيمن طارق مدرب حراس المرمى بالنادي الأبيض، وبالتنسيق مع جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

الجزء الثاني هو خاص بعملية التفاوض مع إنبي وهي متعلقة بـ أمير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك وكذلك إدارة النادي.

ويتوقف هذا الجزء على طلبات نادي إنبي المادية من أجل بيع محمود جاد، وهل هي مناسبة للزمالك أم لا.

وفي حالة كانت طلبات إنبي المالية مناسبة للزمالك سيستمر النادي الأبيض في مفاوضاته مع نظيره البترولي. وفي حالة كانت الطلبات المالية مبالغ فيها من وجهة نظر الزمالك سيتم صرف النظر عن التعاقد مع محمود جاد.

خاصة وأن الحارس الأساسي في الزمالك هو محمد عواد والذي ظهر بمستوى مميز في الدوري الموسم المنقضي.

يأتي ذلك في ظل تجهيز إدارة الزمالك للبدائل في كل المراكز من أجل التعاقد معها وفقا لرؤية الجهاز الفني، ومن بينها مركز حراسة المرمى.

وكان شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي لنادي إنبي كشف في وقت سابق عن وجود اهتمام من نادي الزمالك بضم محمود جاد. (طالع التفاصيل)