مؤتمر كوندي: هذا سبب اختياري لبرشلونة.. ولقبت ب "كافو" وأنا في إشبيلية

كشف جول كوندي لاعب برشلونة عن أسباب اختياره لبرشلونة دون عن العروض الأخرى التي تلقاها، كما تحدث عن لقب كافو الذي أطلق عليه أثناء فترة لعبه مع إشبيلية.

ويبدأ برشلونة مبارياته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة فيكتوريا بلزن على ملعب كامب نو في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال كوندي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الفريق متحمس بشدة لتلك البطولة الجميلة التي يريد الجميع اللعب والفوز بها".

وواصل "يجب أن نبدأ بالطريقة الأفضل لنفوز بالمباراة الأولى، أريد أن أفوز بكل شيء وبكل المباريات، سأكون سعيدا بتلك الألقاب وأريد أن أتطور على المستوى الشخصي".

وتابع "هذه منافسة يجب أن تفوز بها عندما تكون في برشلونة، الفريق يتمتع بهامش كبير للتطور لأن هناك العديد من الإضافات وهناك العديد من الأشياء التي يجب تحسينها وسنسير مع نيتنا بالفوز بدوري الأبطال".

وتحدث كوندي عن مجموعة برشلونة في دوري الأبطال قائلا: "إنها مجموعة صعبة فيها فرق جيدة ولكن على المستوى الشخصي أنا متحمس لأنني ألعب كرة القدم لألعب المباريات الكبيرة، لدينا فريق موهوب والمنافسين عليهم أن يقلقوا ويأخذونا على محمل الجد ولدينا ثقة كبيرة في العبور".

وأكمل "أشعر بخير ومتأكد من وجود جوانب لأتعلمها ولكنني مرتاح جدا مع الأسلوب الذي يلعب المدرب به، أفضل اللعب كقلب دفاع ولكن لا إذا وضعني المدرب كظهير أيمن هذا لا يزعجني وسأقدم أقصى ما لدي".

وكشف كوندي عن أسباب تلقيبه بكوندي قائلا: "كان الأمر مضحكا، في أشبيلية كان لدي الحرية لأخرج للهجوم لأن فيرناندو كان يغطي في مكاني لم أكن أتردد في الهجوم من اليمين لذلك كان يلقبني فيرناندو ودييجو كارلوس باسم كافو".

وأضاف "برشلونة واحد من أكبر الفرق التي تولد الحماس وبالمثل في ظروفه الاقتصادية لا يزال النادي يولد الكثير من الأحلام، التحدث مع المدرب كان أمرا مهما وقد أحببته لذلك القرار كان سهلا بالمجيء إلى هنا".

وشدد "جيرارد بيكيه شخص تنافسي على مدار الموسم سيساعدنا كثيرا وسيلعب بكل تأكيد، لديه أهمية كبيرة في غرف خلع الملابس وخبرته تتحدث عن أهميته هو يساعدنا ويعطينا الكثير من النصائح".

وأتم "جودة أراوخو وإريك جارسيا لم تفاجئني أشاهد كرة القدم كثيرا وأعرفهم جيدا نحن نتحدث كثيرا لأننا نلعب في نفس المركز ومن المهم أن يكون بيننا بعض المنافسة".

وأوقعت القرعة برشلونة في المجموعة الثالثة بجانب كل من فيكتوريا بزلن وإنتر ميلان وبايرن ميونيخ.