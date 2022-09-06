سباليتي يوضح كيف سيستقبل صلاح

يتشوق لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي لملاقاة لاعبيه السابقين محمد صلاح وأليسون بيكر حين يستقبل فريقه ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفا على نابولي في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات من دوري الابطال يوم الأربعاء.

وقال سباليتي في مؤتمر صحفي: "سيكون من دواعي سروري أن أرى صلاح وأليسون مرة أخرى، كنت محظوظا بما فيه الكفاية لتدريبهما وسأكون سعيدا لرؤيتهما مرة أخرى".

سباليتي تولى تدريب صلاح وأليسون في صفوف روما في موسم 2016-2017، وأرجع الدولي المصري الفضل في جزء كبير من تطوره إلى مدربه بموسمه الأخير بالدوري الإيطالي قبل العودة لإنجلترا عبر بوابة ليفربول.

وأضاف المدرب الإيطالي "حين كان صلاح يلعب معي في روما سلطت الضوء في المؤتمر الصحفي عقب إسقاط بالريمو برباعية نظيفة على أنه ركض 60 ياردة ليدافع رغم أننا كنا متقدمين 4-0".

وأكمل سباليتي "صلاح أحد اللاعبين الذين يمكنهم إحياء هجمة ميتة يعتقد الجميع أنها انتهت".

قبل سنوات وصف سباليتي صلاح بأنه أفضل لاعبه دربه طوال مسيرته التدريبية الطويلة.

وأتم "أود إضافة قميص محمد صلاح وقميص أليسون إلى مجموعة القمصان التي احتفظ بها، سأحتضنهما بحرارة قبل مباراة الأربعاء".

ويحتفظ سباليتي بمجموعة كبيرة من قمصان اللاعبين الذين دربهم أو لعب ضدهم.

وكشف سباليتي أنه تعرض لحادث هذا الأسبوع، مما تسبب في كسر كتفه.

🗣 "Unfortunately I fractured a bone in my shoulder." Napoli boss Luciano Spalletti reveals he was involved in an accident this week pic.twitter.com/IWC8YsHECr — Football Daily (@footballdaily) September 6, 2022

بعد رحيل صلاح من روما، انتقل إلى ليفربول وانفجر ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم بالسنين الأخيرة.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 260 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 158 هدفا وأرسل 66 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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